Özcan Akyol over video van ‘niet zo gezellig gedrag’ van Matthijs van Nieuwkerk: ‘Had ik beter niet kunnen zeggen’

Özcan Akyol (39) heeft in Vandaag Inside uitgebreid gereageerd alle ophef die ontstaan is nadat hij bij Humberto vertelde dat hij een filmpje had gezien van ‘niet zo gezellig gedrag’ van Matthijs van Nieuwkerk. Achteraf had hij die video beter niet kunnen benoemen, stelt hij.

Het ‘niet zo gezellige gedrag’ van Matthijs van Nieuwkerk, daar was wel even iets om te doen. Özcan Akyol, die een goede relatie met de presentator onderhoudt én regelmatig tafelgast was bij De Wereld Draait Door, sprak onlangs over het bestaan van een video waarin zulk gedrag te zien was.

Tot dat moment had Akyol Van Nieuwkerk altijd gesteund, maar na het zien van de video gaf hij toe dat hij een andere kant van zijn vriend had gezien. „De woorden die er zijn, hoe er met elkaar wordt omgegaan. Toen dacht ik wel: deze kant van jou ken ik ook niet zo goed, dus ik weet ook niet precies wie ik nu verdedig.”

Filmpje van Van Nieuwkerk op TikTok

De video was in eerste instantie niet openbaar, maar volgens Akyol zou het filmpje „op de telefoons van de mensen om wie het gaat” staan. Vorige week verscheen er toch een filmpje op Tiktok van een repetitie van De Wereld Draait Door. Het bleek om beelden te gaan die ooit in een documentaire over Van Nieuwkerk en De Wereld Draait Door getoond zijn. De beelden bleken niet zo heftig als men vermoedde.

Akyol gaf gisteravond daarom tekst en uitleg in Vandaag Inside. „Ik denk dat het onhandig was”, zegt hij over zijn uitlatingen over Van Nieuwkerk bij Humberto. Akyol vervolgt: „Terwijl ik had gezegd: ‘Het is geen gezellig gedrag wat je ziet in dat filmpje, maar het is ook niet onwettig. Hij slaat niemand, het is geen verkrachting. Ongezellig gedrag tijdens een repetitie.’ Toen werd ik leugenaar genoemd, omdat het filmpje er niet zou zijn. Toen kwam het filmpje en toen was het filmpje niet sterk genoeg. Ik kan er niks aan doen dat de verwachtingen zo hooggespannen waren.”

Akyol heeft documentaire niet gezien

Over het feit dat de video een fragment uit een documentaire is zegt Akyol: „Ik heb die documentaire toen niet gezien. Kennelijk hebben die specifieke fragmenten er wel in gezeten. Maar de inhoud blijft hetzelfde: een ongezellige repetitie.”

De presentator vindt dat zijn uitspraken over de video van Van Nieuwkerk behoorlijk zijn opgeblazen. „Achteraf gezien, met alle dynamiek die is ontstaan, denk ik: dit had ik misschien beter niet kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd vind ik het hysterisch wat er al drie weken gebeurt.”

De hele aflevering van Vandaag Inside kijk je terug via KIJK.nl.

