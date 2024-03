Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opnieuw kritiek op Eus en ‘zijn filmpje’ in Vandaag Inside: ‘Dadelijk neemt niemand hem nog serieus’

Het ging gisteren opnieuw over Özcan Akyol en ‘zijn filmpje’ in Vandaag Inside. Vorige week zat ‘Eus’ zelf nog aan tafel en legde hij uit dat hij de video over het ‘niet zo gezellige gedrag’ van Matthijs van Nieuwkerk achteraf beter niet had kunnen benoemen.

Tijdens de uitzending van gisteren bleek Johan Derksen toch nog iets dwars te zitten. „Als hij nu niet uitkijkt, dan neemt dadelijk niemand Eus nog serieus.”

Het is geen geheim dat Johan Derksen kritisch is op zijn Vandaag Inside-collega Özcan Akyol. Derksen kan naar eigen zeggen maar niet begrijpen dat Akyol zijn goede vriend Matthijs van Nieuwkerk zo makkelijk voor de bus gooide door te beginnen over een filmpje waarin Van Nieuwkerk ‘niet zo gezellig’ gedrag vertoonde. „Eus is bezig zijn eigen carrière te beschadigen”, aldus Derksen.

Fragment uit documentaire

Özcan Akyol kwam de afgelopen maand veel in het nieuws doordat hij aan tafel bij Humberto begon over een filmpje dat volgens hem rondging van Matthijs van Nieuwkerk. Akyol was naar eigen zeggen geschrokken van het gedrag van Van Nieuwkerk, maar uiteindelijk bleek het om een fragment uit een documentaire over De Wereld Draait Door uit 2015 te gaan.

Hij wil bij elke zender een programma. Het was tactisch bedoeld, maar het is een chaos geworden.

„Iedereen voelt zich in de maling genomen voor Eus”, stelt Derksen. „Hij is bezig zijn eigen carrière te beschadigen. Dat is nooit de bedoeling geweest, maar hij blijft maar verhalen vertellen.”

‘Eus wil bij elke zender een programma’

Volgens Derksen veranderde Akyol van mening na opmerkingen over het gedrag van Van Nieuwkerk nadat BNNVARA-baas Suzanne Kunzeler daarover sprak. Wat Derksen betreft ‘doet die pinnige mevrouw nogal lelijk’. „Eus wil bij BNNVARA ook een goede relatie hebben, want hij wil bij elke zender een programma. Het was tactisch bedoeld, maar het is een chaos geworden.”

Derksen denkt dan ook dat Eus op zijn tellen moet gaan passen. „Als hij niet uitkijkt, neemt straks niemand Eus meer serieus”, aldus Derksen tijdens de uitzending van Vandaag Inside. „Hij heeft de fout gemaakt om Suzanne te pleasen, maar de grootste fout was om een vriend van hem een schop te geven. Zoiets doe je niet.”

De hele aflevering van Vandaag Inside kijk je terug via KIJK.nl.

