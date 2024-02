Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit gebeurt er in de video van ‘niet zo gezellig gedrag’ van Matthijs van Nieuwkerk

Het ‘niet zo gezellige gedrag’ van Matthijs van Nieuwkerk, daar was wel even iets om te doen. Özcan Akyol, die een goede relatie met de presentator onderhoudt én regelmatig tafelgast was bij De Wereld Draait Door, sprak over het bestaan van een video waarin zulk gedrag te zien was. Nu is bekend wát er precies gebeurt in die video.

Akyol begon bij talkshow Humberto met het nieuws dat zo’n filmpje bestond en later, toen hij aanschoof bij Vandaag Inside, ging het er weer over.

„Er is wel beeld dat je ziet dat het er niet zo gezellig aan toe gaat. Niet fysiek geweld hoor”, vertelde Akyol eerst bij Humberto. „De woorden die er zijn, hoe er met elkaar wordt omgegaan. Toen dacht ik wel: deze kant van jou ken ik ook niet zo goed, dus ik weet ook niet precies wie ik nu verdedig.”

Toen ‘Eus’ later aanschoof bij Vandaag Inside waren de heren wel heel benieuwd of dat filmpje nou echt bestaat. De video is – of beter gezegd: was – namelijk niet openbaar, dus veel mensen twijfelden aan de echtheid ervan. Özcan Akyol zegt dat het filmpje „op de telefoons van de mensen om wie het gaat” staat. „Als je zo gaat provoceren, hoop je dat diegene die het zegt het gaat geven natuurlijk. Maar dat doe ik niet, want het zijn de filmpjes van die mensen en die gaan erover. Ik niet. Het filmpje bestaat zeker.”

Video gaat viraal

Yvonne Coldeweijer heeft op haar kanaal Life of Yvonne de video gedeeld en zij lijkt in ieder geval niet heel erg onder de indruk. „Eus lieverd, is dit nou het filmpje?”, schreef ze erbij, samen met twee gapende emojis. In de video is inderdaad te zien dan Van Nieuwkerk een aantal redacteuren streng toespreekt. Maar van fysiek geweld of het ‘neus tegen neus’ waarover gesproken is, is in deze video geen sprake.

De video lijkt gemaakt te zijn tijdens een redactievergadering en toont hoe Van Nieuwkerk op enigszins gepikeerde wijze redacteuren ondervraagt. Je kunt de video zien via TikTok.

