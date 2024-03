Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rafael van der Vaart en Jeroen Stekelenburg in Studio Voetbal-discussie over ‘wijf’: ‘We mogen toch eerlijk zijn?’

Oud-voetballer Rafael van der Vaart en sportjournalist Jeroen Stekelenburg raakten gisteravond bij NOS Studio Voetbal in een discussie. Die ging over of je een vrouw wel of niet ‘wijf’ kon noemen.

Rafael van der Vaart schroomt aan tafel niet om zijn mening te laten klinken. En dat leidt ook nog weleens tot een felle discussie. Maar ook mede-tafelgast Pierre van Hooijdonk doet nogal eens een opvallende uitspraak.

Jeroen Stekelenburg hekelt Maurice Steijn in Studio Voetbal

Aan de Studio Voetbal-tafel wordt besproken of Maurice Steijn een goede trainer voor Sc Heerenveen zou zijn. Volgens Jeroen Stekelenburg is Steijn dat niet. Steijn zat namelijk bij Ziggo Rondo en noemde daar een sportpsycholoog „dat wijf van Almere City”. Voor Stekelenburg reden genoeg om zo iemand niet als hoofdtrainer aan te stellen, ondanks dat Stekelenburg vindt dat hij wel een prima trainer is. „Ik vond dat zo ordinair en zo onbeschoft.”

Van der Vaart hoort het aan en kijkt bedenkelijk. „Omdat hij zei: ‘Dat wijf’?” Daarna haalt hij aan dat deze sportpsycholoog over Steijn praat alsof hij „er geen reet van kan”, aldus Van der Vaart. „Dan denk jij toch thuis: ‘Dat wijf!'”

Rafael van der Vaart snapt ophef over ‘dat wijf’ niet

En dat mag Steijn volgens Stekelenburg en Pierre van Hooijdonk best denken, maar niet op nationale televisie zeggen. „We mogen toch eerlijk zijn. We zijn toch allemaal mens? Of niet? Daar gaan we weer. Laat maar zitten, je hebt gelijk”, zegt Van der Vaart.

Volgens Stekelenburg werd Steijn aan tafel niet in het nauw gedreven of floepte het woord eruit. „Dan zeg je zoiets. Dan mag ik toch ook vinden dat je dan af bent”, aldus de sportjournalist. Volgens Van der Vaart had Steijn ook beter voor ‘die vrouw’ kunnen kiezen. „Ik zie jou ook heel vaak interviews doen met spelers. Dan denk ik ook wel: ‘Jeroen, je had beter thuis kunnen blijven’.” De gasten in de studio barsten na die uitspraak in lachen uit.

Discussie over ‘wijf’ en ‘vrouw’

Stekelenburg vindt dat Steijn het anders had moeten verwoorden. Maar Van der Vaart vindt het gek dat deze sportpsycholoog zo negatief over Steijn praat. „Of je nu vrouw of wijf bent, uiteindelijk komt het op hetzelfde neer toch?”, aldus Van der Vaart.

„Je kunt toch niet zeggen dat ‘dat wijf’ hetzelfde is als ‘vrouw'”, haakt Van Hooijdonk in. Van der Vaart noemt op dat hij beter zijn mond kan houden. „Het zijn twee verschillende dingen, maar uiteindelijk is het toch hetzelfde. Als je emotie hebt, je mag toch ook een keer een foutje maken. Dan kun je geen trainer worden van Heerenveen, omdat hij ‘wijf’ zegt. Dat is toch onzin”, stelt Van der Vaart.

Hij vervolgt: „Ik heb bijvoorbeeld een wereldwijf. Ik gebruik dat woord ook vaak.” Na die opmerking moet het publiek opnieuw lachen. Stekelenburg noemt dat Van der Vaart het nu probeert te ‘sugarcoaten’. Maar volgens Van der Vaart kun je het woord ‘wijf’ ook in positieve zin gebruiken. „Maar hij had daar gewoon niet moeten gaan zitten. Hij moet gewoon zijn mond houden over Ajax, want er is niks goeds te vertellen over Ajax.” En daar zijn de twee het dan wel weer over eens.



