Pierre van Hooijdonk gaat sorry zeggen tegen trainer Ajax: ‘Nooit meer die kop op tv’

Pierre van Hooijdonk gaat zijn excuses aanbieden aan Ajax-trainer Maurice Steijn. Waar… dat is op het moment van schrijven nog onduidelijk. Dat er heel veel mensen op sociale media als X er iets van vinden, is wél duidelijk.

Voormalig voetballer en analist Pierre van Hooijdonk beschuldigde Steijn in Studio Voetbal zondag van „duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers”. Hij legde zijn beschuldiging verder niet uit. De man die voetbalde voor onder meer Feyenoord, Benfica, Celtic en het Nederlands Elftal, botste met tv-collega Rafael van der Vaart. Niet alleen over Maurice Steijn trouwens, maar het leverde sowieso een zeer ongemakkelijke Studio Voetbal op. Anderen vonden het een geweldige uitzending omdat een talkshow ‘zo hoort te zijn’.



Ik heb gisteravond alle berichten op social media gelezen over Studio Voetbal.Heb de uitzending net pas gezien.Ik heb genoten.Een talkshow hoort spraakmakend te zijn en de mensen aan tafel moeten het bij voorkeur niet met elkaar eens zijn. Het gaat er dan niet om wie gelijk heeft — Jack van Gelder (@jackvangelder) August 14, 2023

‘Pierre van Hooijdonk gaat excuses maken’

De Telegraaf meldde vanmiddag dat Pierre van Hooijdonk excuses gaat maken voor de uitzending en de beschuldiging die hij daar in deed. Maar waar, dat blijft – op het moment van het maken van dit bericht – nog even onduidelijk. De NOS weet niet of analist Van Hooijdonk in het tv-programma Studio Voetbal sorry tegen Maurice Steijn gaat zeggen voor zijn uitlatingen. Ook kan de omroep volgens een woordvoerder niet bevestigen of Pierre van Hooijdonk komende zondag in het programma te zien is.

De ‘betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers’ gebeurde volgens Pierre van Hooijdonk drie jaar geleden, toen Steijn trainer was van NAC Breda. Het is algemeen bekend dat Van Hooijdonk en Steijn geen goede relatie hebben. De huidige trainer van Ajax stelde destijds de zoon van Van Hooijdonk, Sydney, bij NAC niet op.

Kort geding tegen Pierre van Hooijdonk, of niet?

Maurice Steijn maakte vandaag bekend een kort geding tegen Pierre van Hooijdonk aan te spannen vanwege de uitlatingen in Studio Voetbal. Steijn eist dat de voetbalanalyticus de uitspraken rectificeert, zowel schriftelijk als in de komende tv-uitzending. Omdat Van Hooijdonk dit niet voor gestelde deadline van vandaag 12.00 uur toezegde, stapt Steijn dus naar de rechter. Nu heeft Pierre van Hooijdonk toch, en weliswaar iets te laat, gereageerd. Of daarmee het kort geding alsnog van de baan is, is nog niet bekend. Jan Kabalt, de advocaat van Steijn, laat echter weten dat het kort geding pas van de baan is als Van Hooijdonk conform de gewenste bewoordingen rectificeert.

Ondertussen is het aantal reacties over de zaak op sociale media groot, als sinds de uitzending en uitlatingen van zondag. En ook nu, over het feit dat Pierre van Hooijdonk sorry gaat zeggen. „Wat een loser”, vindt Rita bijvoorbeeld van dat besluit. Ene Hans luid en duidelijk: „Wat een zakkenwasser, die Pierre van Hooijdonk. Biedt Ajax-trainer Maurice Steijn excuses aan, weg met die kerel. Nooit meer die kop op tv. Wat zou dat goed zijn.”

Nog enkele reacties:



Pierre van Hooijdonk. Gaat excuses aanbieden aan Ajax coach Steijn. Bakzijl halen heet dat. Tuurlijk is het netjes om dat te doen. Het enige probleem in dit soort situaties is dat je je geloofwaardigheid kwijt bent. — Gerard Bosman (@gp_bosman) August 16, 2023



Kleine les voor Pierre van Hooijdonk: wanneer je een zin met 'dan ga ik me misschien op glad ijs begeven' begint, begeef je je vaak op glad ijs. — Stan Kemps (@StanKemps) August 16, 2023



Pierre van Hooijdonk kan beter stoppen met #studiovoetbal. Inhoudelijk kan hij als huidig lid van RVC niet over NAC praten en de relatie met Steijn en Manders is zo vertroebeld dat hij daar niet meer objectief over kan zijn. Focus je beter op belangrijker zaken zoals ons NAC.… — Fes Breda 💛🖤 (@FesBreda) August 16, 2023



Pierre van Hooijdonk volgende keer by Studio Voetbal pic.twitter.com/mSZkmy8t9O — Bob (@VzangBob) August 16, 2023



Nou niet doen alsof alleen Pierre van Hooijdonk debet was aan het al tijdenlang bedroevende niveau van Studio Voetbal — Michiel Verkoulen (@Verkoulen) August 16, 2023



Geprezen is het land waar een uitspraakje van Pierre van #Hooijdonk over Maurice #Steijn al dagen het nieuws domineert. Ook in #komkommertijd móéten er toch belangrijkere onderwerpen zijn – en dit komt van een voetbalfan. pic.twitter.com/4ujhLUrHnD — Yordi (@devriesyordi) August 16, 2023

