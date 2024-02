Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers loven scherpe Jeroen Pauw bij Sophie & Jeroen: ‘Enige die juiste vragen stelt’

Jeroen Pauw ging gisteravond in Sophie & Jeroen in gesprek over het rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de NPO. En kijkers loven zijn scherpe en luisterende interviewtechniek.

Ook bij Sophie & Jeroen werd het rapport over de NPO besproken. Aan tafel schoven verschillende gasten aan die daarover meepraatten.

De commissie sprak onder meer van fysieke intimidatie. Bij de keel grijpen, over de tafel trekken en tegen de grond duwen. BNNVARA-directrice Suzanne Kunzeler beaamt dat ook zij die voorbeelden te horen kreeg. Ook noemt zij de naam van Matthijs van Nieuwkerk en het gedrag bij DWDD.

Sophie & Jeroen-tafel bespreekt grensoverschrijdend gedrag

Fanny van der Reijt en Tamar Bot van de Mediameiden werkten allebei op de redacties van de NPO. Ze herkennen een hoop uit het rapport, dingen die zij op redacties ook meemaakten. Net als Marijn de Vries, journalist en oud-NOS-medewerker, die eerder schreef over het grensoverschrijdende gedrag bij de NOS.

Ook MAX-directeur Jan Slagter reageert op het rapport. Hem wordt pestgedrag, intimidatie, seksisme en discriminatie voorgelegd. Hij keurt een hoop af. „Maar al het gaat om een keer een opmerking maken in een groep en iemand bedoelt dat gewoon als grap, die bij een ander als kwetsend over kan komen, terwijl je het zelf niet doorhebt. En als je zegt: ‘Houd je kop?’. Dan vind ik dat geen intimidatie. Dat vind ik echt onzin.” En de Sophie & Jeroen-tafel is het kennelijk niet eens met zijn woorden.

Kijkers loven interviewer Jeroen Pauw

Pauw hoort alle verhalen als interviewer aan. Hij oogst veel lof van Sophie & Jeroen-kijkers. Ze prijzen zijn interviewtechniek en kritische, maar ook luisterende manier van interviewen. Kijkers blijken van hem onder de indruk en prijzen het feit dat hij de rol van Khalid Kasem overnam. „Absoluut een vakman”, „Complimenten” en „Komt tot de kern”, schrijven kijkers op X.



Poeh, wat een uitzending van @sophieenjeroen. @jeroenpauw op z’n best en een zeer moedige @marijnfietst en de Mediameiden. Laten we hopen dat het helpt. — Roos Schlikker (@roosschlikker) February 1, 2024



Jeroen Pauw is de enige die de juiste vragen kan stellen… en tot de kern komt.#sophieenjeroen #dwdd — ROB VAN DE PAS 🇺🇦🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇪🇺🇾🇪 🇮🇱 (@robvandepas) February 1, 2024



Jeroen kan in zijn eentje de hele NPO dragen. Misschien ga ik toch weer eens hele uitzendingen kijken maar er heerst wel een vloek op NPO. — dutchtiles ⚓️ ( ligt voor anker ;)) (@dutchtiles) February 1, 2024



Blij dat @jeroenpauw weer even terug is. Klasse vanavond. Scherp en to the point! Daar kunnen @khalidensophie bij lange na niet aan tippen. — Mieke Poiesz (@MiekePoiesz) February 1, 2024



@jeroenpauw is absoluut een vakman! Scherp, intellectueel, ongekleurd en zeer to the point! Kunnen hoop presentatoren nog veel van leren! — Ray (@Grover7111) February 1, 2024

