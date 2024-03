Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Married At First Sight-Dirk doet boekje open over contact met Anneke

Het ging nogal los tussen Dirk en Anneke uit het meest recente seizoen van Married At First Sight. Het huwelijk leek compleet te ontploffen en onlangs vonden kijkers dat Anneke haar MAFS-ex-man nogal snerend toesprak bij hun afscheid. Nu doet Dirk een boekje open over het contact tussen hem en Anneke.

Het leek er even op dat de twee nog gezellig (voor zover je het wellicht gezellig kunt noemen) contact hadden, via de app. Dat was namelijk te zien in een aflevering van het programma waarin twee vreemden door experts gekoppeld worden en elkaar voor ‘t eerst zien bij het altaar.

Op Instagram plaatst Dirk een post met een uitleg, „voor de duidelijkheid”. Zo noemt hij dat ‘de roddelpers’ het één en ander heeft gemaakt van mogelijk contact tussen hem en Anneke. Maar dat is niet meer het geval, laat hij weten. „Wat een hotnieuws. We hebben inderdaad geappt in het kader van het programma. Maar sinds november 2023 is er absoluut geen enkel contact meer tussen ons. Ik heb genoten en geleerd van dit mooie avontuur.”

Onder de post stromen de reacties binnen van kijkers die zeggen Dirk te steunen. „Ik gun jou zo een lieve vrouw, een die vele malen beter is dan Anneke”, is bijvoorbeeld te lezen. Of: „Gelukkig maar, ik kon het me al niet voorstellen… je krijgt toch de rillingen van zo’n vrouw!”



MAFS-huwelijk

Het huwelijk van Anneke en Dirk ging in ieder geval niet over rozen. Er vielen harde woorden over en weer en Dirk zei dat Anneke de vlinders – die hij dus wel had – had „doodgeslagen“. „Toen je binnenkwam in de zaal, dacht ik: wauw, mag ik daarmee trouwen? Met de fotoshoots buiten kreeg ik een gevoel dat ik al jaren niet meer gevoeld had. Ik had vlinders in mijn buik”, las hij voor tijdens het afscheid. Maar Anneke was volgens Dirk te veeleisend. „Je koos voor je lijstje waar een man aan moet voldoen. Was dat lijstje er maar niet geweest. Dan hadden we op zielsniveau kunnen kijken waar we elkaar konden vinden. Het heeft me ontzettend pijn gedaan. Ik voelde me belazerd, voor de gek gehouden en gekwetst.”

En ook Anneke kwam van een koude kermis thuis. „Net als jij had ik verwachtingen van mijn toekomstige partner. Deze verwachtingen lieten mij zien dat je een lieve man bent, maar niet bij mij past en hoort. Het spijt me dat ik je heb gekwetst door eerlijk te zijn. Ik wens je een vrouw aan je zijde die je verwachtingen wel kan waarmaken.”

