Özcan Akyol bij Humberto: ‘Er zijn beelden van ‘niet zo gezellig gedrag’ Van Nieuwkerk’

Grensoverschrijdend gedrag in de media blijft de gemoederen bezighouden. Zo zouden er beelden zijn van „niet zo gezellig gedrag” van Matthijs van Nieuwkerk. Dat vertelde televisiemaker Özcan ‘Eus’ Akyol, een goede vriend van Matthijs van Nieuwkerk en oud-tafelheer bij De Wereld Draait Door (DWDD), gisteren aan tafel bij Humberto.

Het gaat om opnames van repetities van DWDD, die Akyol recent zelf heeft kunnen bekijken toen hij ging praten met oud-medewerkers van het programma.

‘Deze kant van jou ken ik niet zo goed’

„Er is wel beeld dat je ziet dat het er niet zo gezellig aan toe gaat. Niet fysiek geweld hoor”, vertelt Akyol. „De woorden die er zijn, hoe er met elkaar wordt omgegaan. Toen dacht ik wel: deze kant van jou ken ik ook niet zo goed, dus ik weet ook niet precies wie ik nu verdedig.”

Akyol wil Van Nieuwkerk blijven steunen, ook na de presentatie van het Rapport-Van Rijn. In het rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep komen DWDD en Van Nieuwkerk flink aan bod. „Ook als een vriend slechte dingen doet, moet je hem blijven steunen en moet je blijven praten, maar je kan niet volhouden dat daar helemaal niets is gebeurd”, aldus Akyol.

Özcan ‘Eus’ Akyol bij Humberto

De televisiemaker heeft Van Nieuwkerk niet recent gesproken. De voormalig DWDD-presentator is naar Parijs gegaan, „om juist weg te blijven van dit soort prikkels”, aldus Akyol. Hij gaat Van Nieuwkerk volgende week bellen om te vragen hoe het met hem gaat. „Maar inhoudelijk kan ik niks meer doen.”

Akyol reageert bij Humberto ook op een voorval rondom Paul de Leeuw. „Ik heb mijn collega bij het AD, die het artikel heeft geschreven, gebeld en gevraagd waarom dit een artikel is geworden. Als we nu van elk arbeidsgeschil of verstoorde relatie een krantenbericht gaan maken, dan wordt het wel erg moeilijk om goed te kunnen functioneren in Hilversum.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep domineert het nieuws. Het AD schreef deze over week een incident met Paul de Leeuw. Erben Wennemars herkent zich enigszins in de verhalen en vertelt over zijn ervaringen met Paul. #HUMBERTO pic.twitter.com/WJQwHvT8Pm — RTL Talkshow (@rtltalkshow) February 9, 2024

Grensoverschrijdend gedrag

Akyol denkt dat men dan „constant achterdochtig” moet zijn. „Dat geschil tussen de regisseur en De Leeuw is onderling opgelost geweest. Waar mensen zijn, gebeurt altijd wel iets volgens mij.”

Journalist en presentator Twan Huys, ook aan tafel bij Humberto, legt uit hoe belangrijk een goede sfeer is. „Boos worden en kwaad zijn verbeterd nooit iets, ben ik achtergekomen. Hoe harder er gelachen wordt, het lijkt bijna wetmatigheid, hoe leuker en beter het programma wordt. Het geeft aan dat mensen op een ontspannen manier kunnen werken.”

Reacties