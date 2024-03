Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit heeft Hans Teeuwen zelf te zeggen over de politie-inval bij hem thuis

Even schrikken gistermiddag, voor Hans Teeuwen. De politie stond ineens bij hem voor de deur en deed een inval, vanwege een nepwapen. In een filmpje deed de cabaretier namelijk de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema na, terwijl er op tafel een ‘wapen’ lag.

Wat heeft Hans Teeuwen zelf te zeggen over de inval?

Hans Teeuwen over politie-inval: ‘Intimidatiepoging niet gelukt’

Voor de camera van GeenStijl reageert de cabaretier op het voorval. Er stonden maar liefst zes agenten bij hem op de stoep, die het nepwapen in beslag namen. Teeuwen is niet opgepakt, maar kan op een later moment verhoord worden. „Het was een luchtbuks, een mooie luchtbuks”, reageert Teeuwen op het nepwapen. „Die ligt nu ergens opgeslagen en mist z’n baasje, want zo zijn luchtbuksen…”

De cabaretier noemt dat de agenten op de stoep stonden mét een huiszoekingsbevel. „Ik had ze wel binnengelaten, maar als ik dat niet had gewild… Het pootje stond ook zo tussen de deur”, zegt Teeuwen, terwijl hij zijn been uitsteekt. „Achteraf dacht ik: ik had natuurlijk op het politiebusje moeten springen, want dan doen ze niks. Ik weet ook niet hoe dat gaat met een huiszoekingsbevel, of dat via het OM gaat. Als dit een intimidatiepoging is, is die niet gelukt, fuck you, maar maar dat is dan wel smerig.”

„Ik doe een persiflage op Halsema, en toen ik dat filmpje opnam, dacht ik: dat zou een leuk detail zijn.” Bij Halsema thuis is namelijk óók eens ophef geweest om een nepwapen, dat van haar man bleek te zijn, regisseur Robert Oey. Teeuwen: „Ik dacht: dat is misschien wel een leuke verwijzing naar hem. En de rest is internetgeschiedenis.” Tot slot geeft hij nog zijn ‘meest sympathieke uitleg’: „Totale incompetentie, domheid, dat ze gewoon het protocol afwerken en alles volgens het boekje doen. Niemand heeft daar gedacht ‘dit is toch wel heel erg raar’. Als je zo snel een huiszoekingsbevel weet te regelen, is dit op hoog niveau geregeld, echt smerig. Maar ik hoop dat het niet zo is.”

Halsema-persiflage

In de persiflage van Halsema draagt Teeuwen een pruik en spreekt hij op dezelfde manier als de burgemeester. Bijvoorbeeld over hoe „ongelofelijk belangrijk” het is om in een stad als Amsterdam de verbinding met elkaar te blijven zoeken. Binnen twee uur na het plaatsen van de video, stond de politie op de stoep.

De inval van de politie staat ook op beeld, en op ‘t eind vraagt Teeuwen of de agenten ‘zich niet een beetje schamen voor deze flauwekul’. „Een, twee, drie, vier, vijf, zes agenten, jongens en meisjes. I love you people”, besluit hij cynisch bij het vertrek van de politie.

Reactie van burgemeester

Ook Femke Halsema zelf heeft gereageerd, onder de video waarin Teeuwen haar nadoet. Ze had slechts één opmerking: „Mijn haar zit (meestal) echt beter.”

