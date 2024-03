Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Glennis Grace komt op voor Gordon: ‘Stop hiermee’

Gordon Heuckeroth heeft de afgelopen tijd flink wat over zich heen gekregen. Zoveel zelfs, dat hij zijn albumtour compleet annuleerde. Zangeres Glennis Grace – die zelf niet onbekend is met ophef rond haar persoon – springt nu voor hem in de bres.

Volgens haar is het hoog tijd dat mensen stoppen met Gordon uit te lachen en te bekritiseren. Niemand zou zoveel haat over zich heen moeten krijgen, vindt ze.

Glennis Grace over Gordon: ‘Zoveel haat is voor niemand leuk’

Grace lag zelf flink onder vuur na het ‘supermarktincident’ in februari van 2022. Daarvoor kreeg ze een taakstraf, maar ze raakte ook meerdere vrienden kwijt en het aantal fans dat ze had, slonk. Daarnaast was er aanhoudende kritiek vanuit de samenleving. Ze weet dus goed hoe het kan voelen als iedereen over je heen valt.

Bij Gordon was dat vooral uit de hoek van Vandaag Inside. Ze lagen meermaals dubbel bij het bekijken van Gordons optreden bij zijn albumpresentatie en noemden hem zelfs „een patiënt“. Niet lang daarna zei Gordon ‘dat dat pijn doet‘ en annuleerde hij de hele boel. Bij Shownieuws roept Glennis Grace nu op om hiermee te stoppen.

„Toen hij zo onder vuur lag, is hij heel erg verdrietig geweest. Ik heb hem gehoord en dat wil je gewoon niet horen”, reageert ze voor de camera. „Hij krijgt nogal wat over zich heen en ik vind dat we daarmee moeten stoppen. Het maakt niet uit wie het is: of ik het nou ben of iemand anders… Zoveel haat over je heen krijgen, dat is voor niemand leuk.”

De zangeres noemt dat ondanks dat Gordon „klappen krijgt”, hij elke keer weer opstaat. „Zo hoort het.” Grace heeft zelf meegewerkt aan het nieuwe album van Gordon, waarop hij zijn leven bezingt. „Hij vroeg mij om mee te werken en als goede vriend zei ik meteen ‘ja’.”

