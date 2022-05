Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside vanavond met vrouwelijke gasten en kan Jinek op Derksen-uithaal rekenen?

Wilfred Genee, René van der Gijp én Johan Derksen verschijnen vanavond, na heel veel commotie, terug op de buis met Vandaag Inside. De gasten zullen uitsluitend uit vrouwen bestaan en het is de vraag of Derksen uithaalt naar concurrerende talkshows als Jinek. Een OM-onderzoek tegen Derksen loopt nog en Angela de Jong twijfelt niet om terug te keren als VI-tafelgast.

Als er een talkshow is die in de ‘meest besproken aller tijden’-lijst belandt, dan is het Vandaag Inside wel. Nadat Derksen in één klap heel Nederland over zich heen kreeg na zijn controversiële kaarsenverhaal, ontplofte er een heuse mediabom. Adverteerders trokken zich terug, boze BN’ers, steun van BN’ers, de stekker er wel of niet uit? Boycotten? En dan was daar het nieuws dat het vanavond toch echt gebeurt. Vandaag Inside is terug.

Vrouwelijke gasten vanavond bij Vandaag Inside

En daar klinken al de eerste geruchten over hoe deze uitzending eruit gaat zien. Shownieuws meldt namelijk dat uitsluitend vrouwen aan de VI-tafel plaatsnemen. Oud-wielrenster en pedagoog Roxane Knetemann en schrijfster Heleen van Royen schuiven vanavond aan. Ook lijkt het erop dat het programma twee weken langer wordt uitgezonden om de gemiste afleveringen in te halen.

Menig Nederlander wil waarschijnlijk horen wat Derksen en zijn mede-VI-gezichten te zeggen hebben. Mediacommentator Harry Vermeegen denkt dat concurrerende talkshow-presentatoren als Eva Jinek kritische opmerkingen van de heren kunnen verwachten. Hij valt erover dat zij en andere talkshows, vindt hij, te veel hun best doen om te „deugen”.

Krijgen talkshows als Jinek wind van voren van Johan Derksen?

Jinek haalde eerder in haar talkshow behoorlijk uit naar Derksen en zijn consorten en riep op tot een adverteerders- en kijkersboycot. Later dook een oud fragment op waarin Jinek lachte om een ‘ongepaste’ grap en kon ook zij weer op kritiek rekenen. Tv-deskundige Victor Vlam kaartte in een podcast aan dat concurrerende talkshows er belang bij hadden om Vandaag Inside neer te halen. Dit om zo meer kijkers voor hun eigen programma te trekken. Ook Vermeegen denkt dat de talkshowmakers deze strategie erop nahielden. „Gewoon de publieke opinie bespelen om ervoor te zorgen dat er een enorme antistemming ontstaat in het land en daarmee hopen ze dus de concurrentie uit te schakelen”, sprak hij in zijn YouTube-programma. Hij vraagt zich af of Derksen vanavond er „met gestrekt been ingaat” tegenover de andere talkshows.

Angela de Jong twijfelt niet over terugkeer als tafelgast bij VI

Vanochtend sprak tv-recensent Angela de Jong bij Goedemorgen Nederland uit dat het financiële plaatje van Talpa een rol speelt bij de terugkeer van de VI-mannen. „Ik heb gehoord dat VI per maand ongeveer vijf miljoen oplevert.” Ook is er volgens haar geen vervanging voor het programma en noemt zij Vandaag Inside de „ruggengraat van hun programmering”. De Jong twijfelt er overigens niet om weer bij de VI-heren aan tafel te schuiven. „Ik zit in televisieprogramma’s om mijn mening te geven over televisie. Als ik mij zou laten leiden door wat ik wel en niet persoonlijk leuke programma’s vind, dan blijft er weinig over.”

OM-onderzoek naar Johan Derksen

Ondertussen loopt tegen Derksen nog steeds een onderzoek van het Openbaar Ministerie. Een OM-woordvoerder liet weten dat het om een „kortlopend onderzoek naar de feiten en omstandigheden” gaat. Of het OM met de voetbalanalist heeft gesproken, is niet bekend.