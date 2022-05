Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oud-fragment Jinek duikt op na Derksen-commotie en Eva Jinek reageert

Eva Jinek nam de afgelopen tijd een behoorlijk duidelijk standpunt in over de commotie rond Johan Derksen. Maar door haar felle uitspraken laaide een oud-Jinek-fragment op waarin ook haar rol wordt bekritiseerd. De presentatrice reageert nu op de ophef.

Je kunt het haast niet gemist hebben dat Johan Derksen onder vuur ligt vanwege zijn omstreden verhaal bij Vandaag Inside. Dat televisie-optreden leidde tot een hoop kritiek en Vandaag Inside gaat om die reden van de buis.

Oud fragment over grap Sjaak Polak en Ricky van den Bergh

Eva Jinek besteedde in haar talkshow veel aandacht aan het thema en keerde zich tegen de VI-heren. Ze riep zelfs op tot een adverteerders- en kijkersboycot. Maar kijkers attendeerden haar gisteren op een oud fragment uit Jinek.

We gaan even terug naar 2020. Oud-voetballer Sjaak Polak zit aan tafel bij Jinek en vertelt over de kleedkamerhumor van hem en voetballer Ricky van den Bergh. Zij bonden destijds de Ghanese voetballer Anthony Obodai aan een massagetafel vast en smeerden hete balsem bij zijn anus.



Eva Jinek lachte om de grap

In 2020 moest Jinek hard lachen om dat verhaal en juist dat moment komt nu weer terug. Onder meer een columnist van de krant De Limburger, schrijfster Heleen van Royen en schrijfster Stella Bergsma reageren daarop. Want het verhaal heeft volgens hen toch verdacht veel weg van aanranding. Van Royen nam het overigens afgelopen week nog op voor Derksen en biechtte een misstap uit haar eigen jeugd op.



Discussie rond Johan Derksen

Op haar Instagram-account reageerde Jinek gisteravond op het oude fragment. Daarin benadrukt zij dat de voetbal-heren met elkaar bevriend waren. „Maar natuurlijk gaat het niet alleen om de intentie van degene die de grap uithaalt, maar vooral om hoe degene die het onderspit delft, de ‘grap’ ervaart”, schrijft ze. Daarom besloot ze Obodai op te bellen en om duidelijkheid te vragen. Volgens Jinek vond de voetballer de grap zelf „hilarisch” en „heel erg goed geslaagd”. De voetballers waren volgens haar goede vrienden en Obodai heeft nooit last gehad van het voorval. Iets wat Jinek naar eigen zeggen wist toen ze aan tafel lachte om het verhaal.