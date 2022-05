Manicure van 30.000 dollar? Amerikaanse rapper Machine Gun Kelly pronkt ermee op de rode loper

Machine Gun Kelly heeft een bijzonder blinkende entree gemaakt op de rode loper van de Billboard Music Awards. De 32-jarige rapper verscheen met nagels die voorzien waren van wel 880 diamanten, die in totaal 30.000 dollar waard zijn. Dat meldt Page Six.

Later, wanneer de peperdure nagels eraf gaan, worden ze door Machine Gun Kelly zelf omgetoverd tot verschillende ringen. Honderd procent van de opbrengsten van deze ringen gaat naar een goed doel.



Machine Gun Kelly’s $30k nails are going to a good cause right after the #BBMAs! 💍💍💍 pic.twitter.com/MpRpgV4PxO — Entertainment Tonight (@etnow) May 16, 2022

‘Machine Gun Kelly denkt niet in hokjes’

Brittney Boyce, de eigenaresse van Nails Of LA, werkte voor deze gelegenheid samen met juwelier Jillian Sassone, om samen de bijzondere nagels voor MGK te creëren. Boyce creëerde de afgelopen jaren al vaker een set nagels voor de zanger, die dan vaak ook paste bij die van zijn verloofde Megan Fox. „Ze vinden het fijn om te matchen met elkaar en het is te gek om dan iets creatiefs te bedenken waardoor ze opvallen. MGK is een van mijn favoriete klanten, omdat hij niet in hokjes denkt en graag wil opvallen door het nét even anders te doen.”

Fans van Machine Gun Kelly zijn enthousiast over zijn peperdure manicure op sociale media. „Wow! Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Machine Gun Kelly overtreft zichzelf elke keer opnieuw, hij is een echte artiest,” schrijft een volger. Een ander zegt: „Deze man doorbreekt alle zogenaamde mode-wetten en trekt zich niks aan van de gevestigde orde. Hij geeft hiermee een podium aan anderen, die misschien nog niet het zelfvertrouwen hebben om zoiets te doen. Maar hierdoor raken ze geïnspireerd om dat wél te durven.”