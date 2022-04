Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heleen van Royen fel in Derksen-discussie en biecht misstap uit haar jeugd op

Schrijfster Heleen van Royen schoof gisteravond aan bij HLF8 en nuanceerde daar de situatie omtrent VI-man Johan Derksen. In haar pleidooi vertelde ze over haar eigen jeugd, losbandige tijd en een situatie die op het randje was. Daarna mondt het gesprek uit in een felle discussie en verheft Van Royen haar stem tegen tafelgast Suzan Smit.

Terwijl veel Nederlanders gisteravond om 21.30 uur voor de buis zaten om een verklaring van Johan Derksen aan te horen, vond in HLF8 (twee uur daarvoor) al het voorgesprek plaats. Ook bij HLF8 is het momenteel geen rozengeur en maneschijn overigens. Leonie ter Braak debuteerde gisteravond als presentatrice. Samen met Hélène Hendriks neemt zij de komende tijd de HLF8-presentatie op zich. Johnny de Mol kondigde eerder, na een nieuwe aangifte tegen hem, aan dat hij stopt met het presenteren van de talkshow.



Helemaal mee eens Heleen! Wat heerlijk dat jij als enige vrouw zojuist bij HLF8 een relativering aan bracht. De anderen tetterden er gewoon doorheen. Je zei notabene een paar keer wat Johan vooraf had gezegd. Hij schaamde zich kapot; is er niet trots op.. — Mieke Asselbergs (@miekedhamecourt) April 28, 2022



Een progamma waarin openlijk racistische uitspraken, homofobische uitspraken en zelfs verkrachting bagatelliseren uitspraken worden gemaakt hoor niet op de tv van een geciviliseerd land. — Sully (@Sully53609528) April 29, 2022

Johan Derksen gespreksonderwerp bij HLF8

Gisteravond was de talkshow-tafel voornamelijk gevuld met vrouwen. De commotie rond Johan Derksen was gesprek van de dag. Van Royen diende als ‘wingwoman’ gisteravond en sprak zich kritisch uit tegenover de situatie rondom Derksen, want volgens haar gaat alle ophef wel heel ver.

Van Royen trapte af met een liedje van Manke Nelis, die zingt over sigaren op een aantal ‘bijzondere’ plekken. Schrijfster Suzan Smit zit letterlijk en figuurlijk lijnrecht tegenover haar en neemt het samen met RTL-columnist Yesim Candan op voor de slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag.



Vond @HeleenvanRoyen sterk bij #hlf8

-Een "liedje" met "sigaren"

-Een "bekentenis", met haar zus, maar dan bij een jongen

-En de terechte boosheid op het OM. Nu ineens wel tijd om deze zaak binnen 24u te gaan onderzoeken. 1000 zedenzaken op de plank.#Derksen #vandaaginside — Hans (@HansD1971) April 28, 2022

Heleen van Royen biecht jeugdzonde op

De sponsoren trekken zich terug, het OM gaat een onderzoek starten en veel opdrachtgevers van Derksen trekken hun handen van hem af. Van Royen en mediadeskundige Bert van der Veer nemen het op voor Derksen.

Van Royen haalt een ‘jeugdzonde’ van zichzelf aan. Ze voerde, toen ze onder de twintig was, samen met haar zus een buurjongen dronken met cointreau. „Kijk uit hè, waar je nu naartoe gaat”, zegt Ter Braak. „Gelukkig heeft hij het overleefd en geen alcoholvergiftiging opgelopen.” Smit vindt het geen vergelijkbare anekdote en aan tafel wordt er niet om gelachen. „Als er drank en mannen en vrouwen in het spel zijn, die in een seksmood zijn, dan wordt het heel vaak rommelig”, zegt Van Royen.



Vrouwen vernederen mannen ook en lachen daar ook om , gezellige meidenpraat met een lekker wijntje erbij. Laten we a.u.b. niet zo schijnheilig zijn @HeleenvanRoyen wat is er gebeurt met de vrouwen van nu….ik hoor alleen maar zeikwijven #Derksen #vandaaginside https://t.co/COHosxujiv — Conny (@JillCordon) April 29, 2022



Enige die iets zinnigs zegt is Heleen van Royen #half8 — Antoinette Nijssen-Lemmens  (@AkkeLemmens) April 28, 2022

Van Royen fel tegenover Suzan Smit

De meningen over het onderwerp blijven aan tafel verdeeld. Smit pleit voor zorgvuldig onderzoek naar dit soort verhalen. Maar dat raakt ze bij Van Royen een verkeerde snaar. „Je gaat toch niet iets uit 1974, waarvoor geen aangifte is gedaan, onderzoeken?”

Later benadrukt Van Royen dat ze het niet eens is met het feit dat het OM onderzoek gaat doen naar Derksen. Waarom? „Ik vind dat een klap in het gezicht van vrouwen die wel aangifte hebben gedaan en al heel lang zitten te wachten op de behandeling van hun zaak. Echte zedenzaken, echte vrouwen, die echt aangifte hebben gedaan. Niet een of ander kroeg, borrel-verhaal van vijftig jaar geleden. OM, ga je met de zaken van nu bezig houden.”

Smit haakt daarop in en vindt het juist goed dat dit gebeurt. Zij is ervan overtuigd dat vrouwen aangifte doen door dit soort commotie. Dan schiet Van Royen uit haar slof. „Ik zou super pissig zijn”, roept Van Royen en daarna loopt het uit op een onverstaanbare discussie. Het is uiteindelijk Ter Braak die de discussie eindigt.

