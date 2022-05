Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen stopt wel met Vandaag Inside, toch niet, uiteindelijk wel? ‘Deur is dicht’

Stopt ie wel, stopt ie niet: er is weer wat gaande rond Johan Derksen. Na zijn kaarsverhaal kondigde hij namelijk aan te stoppen met Vandaag Inside, een beslissing die Talpa later ook bevestigde. Maar gisteren bleek dat het bedrijf mogelijk een doorstart van het programma wilde maken, mét Derksen. De voetbalanalist zelf ontkent dat echter: voor hem is de deur echt dicht. Dat laat hij weten aan persbureau ANP.

„Ik ben ermee gestopt en daar laat ik het bij”, zegt de televisiemaker. „Het kan zijn dat er gesprekken zijn, maar die zijn in ieder geval niet met mij.” Derksen laat weten daar ook geen behoefte aan te hebben.

Derksen stopt echt, geen doorstart Vandaag Inside

Het Algemeen Dagblad schreef gisteren dat Talpa zou denken aan een doorstart van Vandaag Inside. Bronnen rond het programma in Hilversum zouden dat aan de krant hebben gemeld. Talpa zou druk bezig zijn met een terugkeer van hoofdrolspelers Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp (die overigens niks van Derksens verhaal gelooft).

In welke vorm het programma precies zou terugkeren, is nog niet bekend. Maar nu zegt Derksen dus dat daar niets van waar is. Althans, niet van de geruchten dat hij zelf terugkeert. Talpa wil niet ingaan op de vraag of het programma helemaal stopt of dat het op een later moment mogelijk in een andere vorm terugkeert.

Ophef

Donderdag zei Derksen in de uitzending van Vandaag Inside dat hij klaar was met het programma. Wilfred Genee zei toen dat ook hij en Van der Gijp maar moesten stoppen, en dat het programma dus zou verdwijnen. Dit alles kwam enkele dagen na de ophef die ontstond over de bekentenis van Derksen, over een ‘jeugdzonde’. Dat verhaal vertelde hij dinsdag, maar niet lang daarna nuanceerde hij de boel door te stellen dat er geen penetratie had plaatsgevonden.

Voor veel mensen was die uitleg echter niet genoeg en sponsoren en tafelgasten lieten het programma vallen. Derksen werd bijna overal ontslagen en aan talkshowtafels was veel verontwaardiging. Online-radiozender Arrow Bluesbox Radio laat Derksen zijn radioshow daar echter wel presenteren.

Gisteren viel half LinkedIn overigens over een post van het zogenaamde ‘slachtoffer’ van Derksen, een advocate die de mogelijke gedachten van de vrouw uitschreef.