Vandaag Inside verliest sponsor en tafelgast na kaars-verhaal Johan Derksen

Vandaag Inside moet het vanuit allerlei hoeken ontgelden de afgelopen paar dagen. Columniste Roos Schlikker stapte op als tafeldame en Mariëtte Hamer en MORES uitten flinke kritiek na het kaars-verhaal van Johan Derksen. Nu zet e-bikespecialist Stella Fietsen de sponsoring van het programma per direct stop.

„Hoewel Stella als e-bikefabrikant sport en beweging, waaronder voetbal, een warm hart toedraagt, distantieert het zich van wat er in die bewuste uitzending is voorgevallen”, zegt het bedrijf in een reactie op de uitzending waarin voetbalanalist Johan Derksen seksueel grensoverschrijdend gedrag bekende. Gisteren probeerde Derksen dat overigens nog goed te praten, door te zeggen dat hij de vrouw niet heeft gepenetreerd met de kaars. Eerder zei hij echter dat een officier van jusitie de situatie zou kunnen uitleggen als verkrachting.



Stella Fietsen zet sponsoring Vandaag Inside per direct stop

Talpa Network, verantwoordelijk voor het programma dat door SBS6 wordt uitgezonden, was vandaag niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar. Derksen onthulde dinsdag een „jeugdzonde” waarbij hij na een met drank overgoten stapavond een door de alcohol bewusteloos geraakte vrouw naakt achterliet met een kaars tussen de benen. Daarop ontstond woensdag veel commotie, omdat het voorval niet alleen door veel mensen als schokkend werd ervaren, maar ook omdat er in de betreffende uitzending om werd gelachen. Zo zei René van der Gijp dat de vrouw ‘geluk had’ dat er geen honkbalknuppel in de hoek stond. „Dan was ze verder van huis geweest, hahaha.”

Gisteren probeerde Derksen het verhaal enigszins te nuanceren. Hij zei dat hij de kaars alleen tussen de benen van de vrouw heeft gezet. Terwijl hij in het originele verhaal zei „die (de kaars, red.) hebben we erin gedaan en toen zij we weggegaan”. Volgens hem was het verhaal alleen bedoeld om de tijdgeest van de jaren 70 had willen neerzetten. Hij schaamt zich er nu dan ook voor. Maar hij gaat niet zijn excuses aanbieden.

Stella Fietsen kon nog niet direct zeggen hoelang de sponsoring al liep en hoeveel geld er precies mee gemoeid is. Volgens de woordvoerder gaat het om een totaalbedrag voor sponsoring aan meerdere programma’s van producent Talpa. Stella is „zeker geen hoofdsponsor” van het programma, aldus de woordvoerder.

Stella heeft nog geen contact gehad met het tv-programma of met producent Talpa over het stopzetten van de sponsoring. De woordvoerder kon nog niet zeggen of er nog contact komt met het programma of de producent.



Roos Schlikker bedreigd na aankondiging

Columnist en schrijver Roos Schlikker heeft de banden met Vandaag Inside dus doorgesneden. Dat wordt haar echter door sommige mensen niet in dank afgenomen. Daarom heeft ze besloten haar Twitter-account achter een slotje te gooien. Na haar besluit om te stoppen als tafeldame, kreeg ze namelijk een stortvloed aan reacties.

„Omdat ik er even klaar mee ben om voortdurend door mysogiene mannetjes de les te worden gelezen of foto’s in mijn timeline te treffen van vrouwen met een kaars in hun vagina, gaat er even een slotje op dit account”, liet de columnist gisteravond weten.

Ook slachtoffers van misbruik rond het programma The Voice reageerden op de uitspraken van Derksen. Zij noemden het „bizar en misselijkmakend” en riepen John de Mol, de baas van Talpa, op actie te ondernemen. Tot op heden heeft het bedrijf niet gereageerd.

De betreffende uitzending van Vandaag Inside kun je hier terugkijken.