Johan Derksen krijgt trap na bij talkshows: ‘Geen inlevingsvermogen’

Johan Derksen kreeg er gisteravond bij verschillende talkshows flink van langs. Onder meer bij Op1, Khalid & Sophie en Jinek werd stilgestaan bij de grote ‘kaars-rel’, die ertoe leidde dat Johan Derksen gisteren aankondigde te stoppen bij Vandaag Inside. Gasten in de talkshows hadden geen goed woord over voor de situatie.

Nog voordat Johan Derksen gisteren in de Vandaag Inside-uitzending bekendmaakte uit het programma te stappen, deed onder meer schrijfster Yvonne Kroonenberg al haar zegje bij Khalid & Sophie. „De schaterende mannen. Dit is weer zo’n voorbeeld: als je mannen bij elkaar zet, is de kans op dit soort gedrag niet denkbeeldig. Ze steken elkaar aan.”

Ze zette de toon voor de rest van de talkshowavond, door uit te halen naar Johan Derksen en zijn ‘invoelend vermogen’. „Die man zat schaapachtig te lachen na zijn verhaal. En dan nog stomverbaasd zijn dat dit de consequenties zijn. Hij zei dat het een jeugdzonde was, dat hij niet begreep dat het zo uit de hand liep. Maar hij dacht helemaal niet na over wat het voor de vrouw betekent.”

Johan Derksen vertelt kaars-verhaal in Vandaag Inside

Nederland is sinds dinsdagavond in de ban van het kaars-verhaal dat Johan Derksen toen in de uitzending van Vandaag Inside vertelde. Toen het over de beschuldigingen van seksueel misbruik richting Johnny de Mol ging, vertelde Johan Derksen over een stapavond in zijn twintiger jaren. Hij was toen met twee „juffrouwen” op stap, die flink wat drankjes op hadden. Bij één van hen besloot hij een kaars die toevallig in de kamer stond, tussen de benen te plaatsen.

In het originele verhaal zei Derksen dat het ging om iets dat ‘een officier van justitie zou kunnen uitleggen als verkrachting’. Maar iets later, toen hij de situatie wilde uitleggen, zei hij dat er geen penetratie was geweest. Voor velen was het kwaad toen al geschied. Tafelgast Roos Schlikker en sponsors Stella Fietsen en TOTO trokken zich al terug. Ook is Johan Derksen niet meer welkom bij verschillende regionale omroepen.

Bekijk hieronder het fragment over het kaars-verhaal.



Ook bij Jinek flinke uithalen naar Johan Derksen

Niet alleen bij Khalid & Sophie stond men stil bij de kaars-rel, ook Eva Jinek sprak er met verschillende gasten over. Een van hen was Janke Dekker, voorzitter van MORES, het meldpunt van seksueel ongepast gedrag in de entertainmentsector. „Het ging de afgelopen uitzendingen alleen maar over Johan Derksen. Dat de show van hem werd afgenomen. Geen enkele keer ging het over de slachtoffers.” Pijnlijk, noemt ze dat.

Joshua Nolet, frontman van de band Chef’Special, liet zijn boosheid merken. „Ik werd er misselijk van, hoe er de afgelopen keren werd gesproken over het onderwerp. Het was zo ontzettend bizar, hoe die mannen daar het verhaal in stand hielden dat het ooit normaal was. Misselijkmakend. Dit is niet mijn werkelijkheid en dat moeten mannen in de entertainmentindustrie aangeven. De lat in dat programma ligt ontzettend laag.”

Danny Vera gaat bij Jinek in op rel

Ook Danny Vera zat bij Jinek en werd naar de rel gevraagd. Hij vormde lange tijd de vaste band in de programma’s met Johan Derksen. Veel zin had hij niet om in te gaan op de rel. Wel verklaarde hij dat niet gelooft dat er echt iets „ranzigs is gebeurd”. „Maar handig is het niet.”

Hij stoort zich vooral dat iedereen nu een mening over Johan Derksen heeft. „Iemand doet wat. En je hebt nu zoveel talkshows waar iedereen maar om zijn mening wordt gevraagd. Ik denk dat heel veel mensen beter hun mond kunnen houden, dan iets zeggen”, zei hij, vooral doelend op de critici van Derksen.

Gesprek bij HLF8 loopt uit op onverstaanbare discussie

De meningen over het onderwerp blijven bij talkshow HLF8 verdeeld. Suzan Smit pleit voor zorgvuldig onderzoek naar dit soort verhalen. Maar dat raakt ze bij Heleen van Royen een verkeerde snaar. „Je gaat toch niet iets uit 1974, waarvoor geen aangifte is gedaan, onderzoeken?”

Smit haakt daarop in en vindt het juist goed dat dit gebeurt. Zij is ervan overtuigd dat vrouwen aangifte doen door dit soort commotie. Dan schiet Van Royen uit haar slof. „Ik zou super pissig zijn”, roept Van Royen en daarna loopt het uit op een onverstaanbare discussie. Het is uiteindelijk presentatrice Leonie ter Braak die de discussie eindigt.

Gasten bij Op1 ergeren zich aan slachtofferrol Johan Derksen

Op1 sloot de talkshowavond af. Ook daar hadden gasten geen goed woord over voor de besnorde analist. „Vreselijk en walgelijk”, vatte oud-SBS-baas Tina Nijkamp de sfeer bij Vandaag Inside samen. „Niet alleen het verhaal zelf, maar ook het gelach eromheen. En dan al die mannen aan tafel en de enige vrouw die later wordt uitgenodigd, wordt letterlijk aan de kant gezet.”

Juriste Martine Goeman was nog stelliger. „Wat heb ik naar ontzettend pijnlijke uitzendingen gekeken. Het is duidelijk dat de heren geen idee hebben wat het met slachtoffers doet. Dat erkennen ze gewoon niet. Het is de grote Johan Derksen-show. Het gaat er alleen maar om dat hij wordt gecanceld en dat hij zielig is. Maar het gaat hier niet om de vrijheid van meningsuiting. Het gaat om seksueel geweld.”

