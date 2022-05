Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Toch wel: Vandaag Inside vanaf maandag weer op tv

De communicatie tussen meerdere spelers binnen Talpa verliep de afgelopen tijd niet zo soepel, lijkt wel. Het continue ge-heen-en-weer van het mediabedrijf én ook van Johan Derksen schiep de afgelopen dagen flink wat verwarring. Vanochtend nog zei Paul Römer, directeur radio en tv van Talpa, dat Derksen gisteren ‘voor zichzelf sprak‘ en dat Vandaag Inside helemaal nog niet terug op tv komt. Maar nu blijkt de kogel tóch door de kerk: vanaf 16 mei is het programma weer te zien. Dat meldt Talpa zelf.

Er zijn de afgelopen tijd allerlei gesprekken gevoerd en na „de laatste” daarvan is besloten dat Vandaag Inside mét Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen dus terugkeert op SBS6. Donderdag 29 april stopte het programma ‘definitief‘, nadat Derksen zei niet meer ver te willen. Aanleiding was het verhaal dat hij vertelde over ‘jeugdzonde’ met een kaars. Volgens Derksen gaf Talpa hem niet genoeg „rugdekking”.

Nu echt: Vandaag Inside maandag weer op de buis

Marco Louwerens, directeur tv bij Talpa, zegt dat naar aanleiding van de uitzending „velen de handen van Johan af trokken”. „Radiostations, theaters en voor zijn gevoel ook Talpa. Wij hebben hem duidelijk gemaakt dat wij hem niet gecanceld hebben, maar dat we wel glashelder stelling namen tegen de manier waarop hij zijn punt duidelijk wilde maken en hoe daar vervolgens op gereageerd werd en met het onderwerp is omgegaan.”

Ook zegt Louwerens dat het bij Talpa bekend is dat de mannen soms „op het randje lopen”. „Dat typeert het programma, maar dit was vanzelfsprekend in meerdere opzichten een stap te ver. Johan heeft wat ons betreft duidelijk genoeg afstand genomen van hetgeen er mis is gegaan. De keuze om te stoppen lag bij hem, maar inmiddels is het hem duidelijk geworden dat zelfs de grootste criticasters vinden dat een programma als Vandaag Inside een plek moet hebben in het Nederlandse medialandschap. Die mening delen wij. Vandaag Inside blijft een programma waar onder andere discussies en gesprekken over uiteenlopende (gevoelige) thema’s in de openbaarheid gevoerd worden.”