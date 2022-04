Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

BN’ers verdedigen Johan Derksen: ‘Gewoon dronken lolmakerij’

Bakken met kritiek krijgt Johan Derksen de afgelopen dagen te verduren vanwege zijn controversiële kaarsverhaal. Maar de besnorde analist van Vandaag Inside krijgt niet alleen maar negatieve reacties. Sommige BN’ers steken hem juist een hart onder de riem. „Stelletje hypocriete slijmerds”, haalt zanger Bennie Jolink uit naar de critici van Johan Derksen.

Johan Derksen ligt hevig onder vuur na zijn uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag in het SBS6-programma Vandaag Inside. Hij vertelde dinsdagavond een „jeugdzonde” waarbij hij na een stapavond een vrouw naakt achterliet met een kaars tussen de benen. Daarop ontstond veel commotie, omdat het voorval niet alleen door veel mensen als schokkend werd ervaren, maar ook omdat er in de betreffende uitzending om werd gelachen.

Bennie Jolink is fel: ‘Hypocriete slijmerds’

Zanger Bennie Jolink springt in de bres voor Johan Derksen. „Ach, ach, ach, wat vallen we weer over Johan Derksen! Stelletje hypocriete slijmerds, die niks van de jaren 60 en 70 begrijpen.” Hij vindt de kritiek „preuts gelul, dat alle perken te buiten gaat”.

Hij gaat verder: „Wat Derksen vertelde was een onschuldig verhaal over iets wat wij bijna dagelijks meemaakten. Gewoon dronken lolmakerij, anders niks. De moeite niet waard om je druk over te maken. Wat een preutse, betweterige tijd leven we in”, trekt hij de vergelijking met nu en 50 jaar geleden. „We hadden in de seksuele revolutietijd andere omgangsvormen. Blij dat ik dat live heb meegemaakt!”

Ook andere BN’ers vinden ophef overdreven

Niet alleen Bennie Jolink springt in de bres voor Johan Derksen. Op Twitter schrijft auteur Joost Niemoller onder andere dat dit een les is dat „je als blanke man nooit in het openbaar moet vertellen over dingen in het verleden waarop je niet trots bent. Dan kijken miljoenen je verontwaardigd aan. Dan word je buiten de orde gesteld. In die wereld leven wij.”

Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. De les over het #Derksen incident is dat je dus als blanke man nooit in het openbaar moet vertellen over dingen in het verleden waarop je niet trots bent. Dan kijken miljoenen je verontwaardigd aan. Dan word je buiten de orde gesteld. In die wereld leven wij. — Joost Niemoller (@JoostNiemoller) April 29, 2022

Zanger Henk Westbroek vindt het erg jammer dat het praatprogramma – „het enige programma waarin ongeremd elk standpunt mocht worden ingenomen” – verdwijnt. En journalist Wierd Duk, die regelmatig te gast was in Vandaag Inside, heeft ook louter positieve woorden over voor de talkshow. „Daar zat een topredactie met heel erg leuke mensen, lachen ook met de visagie altijd. Gecanceld. Wat een deprimerende tijden zijn dit.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bij @vandaaginside zat een topredactie met heel erg leuke mensen, lachen ook met de visagie altijd. Gecanceld. Wat een deprimerende tijden zijn dit. — Wierd Duk (@wierdduk) April 28, 2022

Ook televisiemaker Catherine Keyl is klaar met de discussie rondom het programma Vandaag Inside en Johan Derksen, zei ze bij Goedemorgen Nederland. „Ik vond dat hij duidelijk liet merken dat het niet goed is wat hij heeft gedaan. Hij heeft gezegd dat hij er spijt van heeft gehad. Het woord sorry en excuus is niet gevallen, maar dat het niet handig van hem was, is duidelijk gemaakt.” Ze zegt verder dat men zich daarbij moet neerleggen. „Moeten we hier uitzendingen lang op doorgaan? Mensen maken fouten en we moeten dat vergeven.”

Özcan Akyol: ‘De kritiek is wel heel extreem’

Alhoewel columnist Özcan Akyol het verhaal van Johan Derksen een uitglijder vond, vindt hij de bakken kritiek „wel heel extreem”. Dat zei Özcan Akyol woensdagavond na de show. Hij vindt het bovendien de consequentie van een stamtafel. „Hoeveel gigantische uitglijders zijn er geweest, vijf ofzo in twintig jaar? Dat is toch een aardig moyenne? Dat hoort toch bij een stamtafel. Om daar nou verregaande conclusies aan te verbinden, ik weet het niet.”

Hij wijst verder op het „grote aantal haters” dat Johan Derksen heeft. „Die zullen hem bij elke uitglijder of verkeerde uitspraak nog harder aanpakken dan wanneer ik zo’n uitspraak doe. Dat speelt ook mee en dat stoort me.”

Voormalig RTL-programmadirecteur Bert van der Veer zegt tegen RTL Boulevard dat het „een verlies zou zijn voor de Nederlandse televisie als Johan weg zou moeten. Je kan van alles vinden van zijn uitlatingen, maar feit is wel dat er een flinke discussie is losgebarsten over seksueel wangedrag. Ik vind dat interessanter en nuttiger dan de oproep om Johan te cancellen die ik aan andere talkshowtafels heb gehoord.”

Ook Danny Vera en Fidan Ekiz reageren

Zanger Danny Vera – die jarenlang in het praatprogramma optrad – reageerde gisteravond bij Jinek op de commotie, al had hij daar niet veel zin in. Wel verklaarde hij dat niet gelooft dat er echt iets „ranzigs is gebeurd”. „Maar handig is het niet.”

Hij stoort zich er vooral aan dat iedereen nu een mening over Johan Derksen heeft. „Iemand doet wat. En je hebt nu zoveel talkshows waar iedereen maar om zijn mening wordt gevraagd. Ik denk dat heel veel mensen beter hun mond kunnen houden, dan iets zeggen”, zei hij, vooral doelend op de critici van Derksen.

Fidan Ekiz sprak bij Op1 haar verwondering uit dat „een vage herinnering” van Johan Derksen leidt tot een mogelijke vervolging van het Openbaar Ministerie. „Waarom wordt hier wel een zaak van gemaakt, terwijl er zoveel vrouwen wachten op hun ontuchtzaak?”

Heleen van Royen nuanceert situatie rondom Johan Derksen

Schrijfster Heleen van Royen schoof gisteravond aan bij HLF8 en nuanceerde daar de situatie omtrent VI-man Johan Derksen. In haar pleidooi vertelde ze over haar eigen jeugd, losbandige tijd en een situatie die op het randje was. Volgens haar gaat alle ophef over Johan Derksen wel heel ver.