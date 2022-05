Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers prijzen Oekraïne-lied in Even tot hier en de ‘bazenactie’ van Angela de Jong

Het satirische actualiteitenprogramma Even tot hier trapte gisteravond af met een nieuw seizoen. Kijkers lijken hun geluk niet op te kunnen dat Niels van der Laan en Jeroen Woe weer terug zijn met hun ironische blik op het nieuws. Wat dacht je van een liedje over de steenkolen speech van Rutte en de situatie in Oekraïne? Angela de Jong die de studio inrent? En Brigitte Kaandorp en Herman Finkers die de zaak rond Johnny Depp en Amber Heard nazongen. Het kijkerspubliek smulde ervan.

Het duo neemt de laatste actualiteiten op de hak. Oekraïne, Vandaag Inside, Angela de Jong, het Songfestival, Ter Apel, het komt allemaal voorbij. Maar dan wel op de Even tot hier-manier.



Een van de beste programma’s op de tv #eventothier — Kevin Vedder (@KevinVedder1992) May 15, 2022

Even tot hier fileert Mark Rutte in Oekraïne-kwestie

Het presentatieduo bespreekt de situatie in Oekraïne en bespot voornamelijk de politieke beslissingen van Nederland. Premier Mark Rutte en zijn speech in ‘steenkolenengels’ blijkt voer voor Van der Laan en Woe. De presentatoren verbazen zich onder meer over feit dat Oekraïne niet bij de Europese Unie mag.

Van der Laan en Woe maken gehakt van het sanctiepakket en de gas- en olieboycot. Ook fileren zij de campagne van de Rijksoverheid, die Nederlanders aanmoedigt om de thermostaat naar 19 graden te draaien. „Daar ga je Poetin, daar ga je”, spot het duo.



Het zou toch wat zijn als de #eventothier-versie van het Oekraïnse #ESF2022 lied de komende week non-stop in de Tweede Kamer draait. — Joris (@_zedd) May 15, 2022

Steenkolen-speech Mark Rutte

Daarna volgt een parodie op de speech van Rutte op de muziek van de Oekraïense Songfestival-winnaar. Van der Laan en Woe zingen over de rol van Europa in de Oekraïne-oorlog. De woorden uit de speech van Rutte blijken een creatief middel om een liedje te maken.



Een grappig, actueel lied schrijven met een boodschap op de melodie van het winnende songfestivallied slechts enkele uren na de bekendmaking, mét bijpassende PowerPoint. Niels en Jeroen kunnen dat. #eventothier #vakmensen — Angelique Brantjes (@acfbrantjes) May 15, 2022



'Efrie insj of de wee' en 'femmelie is femmelie'. Het Engels van @MinPres is van een tenenkrommend niveau. 'Saus of de Nedderlents'.#eventothier #terugkijken — Laurens (@ElBeeTweets) May 16, 2022



Oh, geweldig hoe ze dat weer gedaan hebben met dat nummer van Oekraïne!! 😂 Geef die mannen alsjeblieft een Televisierring! #eventothier — Susanne (@suusonline) May 15, 2022

In de hele aflevering zitten allerlei verwijzingen naar de afgelopen actualiteiten en schandalen. Zo klinken er grappen over Marc Overmars, het kaarsenverhaal en het The Voice-schandaal.

Kijkers lachen om verschijning Angela de Jong

Later valt ook de naam Johan Derksen, waarna Jeroen Woe opnoemt dat als het over Derksen gaat „Angela de Jong altijd komt binnenrennen”. Daarna verschijnt De Jong in levende lijve in de studio en roept ze: „Hadden jullie het nou over Johan Derksen?” Waarna hard gelach en applaus uit het publiek volgt. Het komische duo benadrukt dat ze niet over Derksen willen praten. Waarna ze fluisterend zeggen: „We gaan er alleen wel over zingen.” Dan volgt wederom een liedje en worden de woorden en daden van de voetbalanalist eens aangepakt.



Meesterlijk dit item met Angela de Jong. Sportief dat ze er aan mee doet ook 😂😂#EvenTotHier — BroederJoey (@BroederJoey) May 15, 2022



Een bazenactie van Angela de Jong dat ze ook echt naar de studio is gekomen voor het item waarin ze klagen dat zij overal te zien is. #eventothier — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) May 15, 2022



Mauhahahahaha! Ik lig in een scheur hier, door die plotse opkomst van Angela de Jonge! 😂😂😂😂😂#eventothier — Susanne (@suusonline) May 15, 2022



En dan komt Angela de Jong binnen hahahaha! Ik ga helemaal stuk. #eventothier — Youri (@yourikool) May 15, 2022

Ook spelen en zingen Herman Finkers en Brigitte Kaandorp de rechtszaak tussen Amber Heard en Johnny Depp na. Kijkers prijzen ook hun optreden. Op social media zegt het kijkerspubliek dit duo graag vaker samen op het podium te willen zien.



Kan een omroep alsjeblieft Finkers en Kaandorp een tv-serie aanbieden waarin ze een ruziënd stel spelen? #eventothier — Ron Vergouwen (@RonVergouwen) May 15, 2022

Wil je Even tot hier terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.