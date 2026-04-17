Skinnybike in opmars door groeiend verbod op fatbikes: ‘Probleem zit niet in de banden’

Terwijl steeds meer steden fatbikes uit het straatbeeld proberen te weren, duikt er een nieuw alternatief op dat de regels handig omzeilt. De zogenoemde ‘skinnybike’, een elektrische fiets met dunnere banden, wint snel aan populariteit.

Dat bevestigen verkopers tegen NU.nl.

Beperkingen voor fatbikes

In onder meer Amsterdam en Enschede gelden inmiddels lokale beperkingen voor fatbikes. Elektrische fietsen met banden breder dan 7 centimeter zijn daar in bepaalde gebieden verboden. Wie het verbod negeert, krijgt een prent van 115 euro.

Ook in het coalitieakkoord is aandacht voor de fatbike. Zo moet er bijvoorbeeld een aparte voertuigcategorie voor fatbikes komen. Op die manier moeten regels mogelijk worden die wel voor fatbikes, maar niet voor andere elektrische fietsen gelden. D66, VVD en CDA denken aan een minimumleeftijd, helmplicht en mogelijke „fatbike-vrije zones” in gemeenten.

🚲 Ongelukken door fatbikes Het aantal ongelukken met fatbikes stijgt. De grove schatting is dat jaarlijks 5000 fatbikers op de spoedeisende hulp worden behandeld. Traumachirurgen trekken aan de bel, omdat ze zoveel letsel zien. Volgens VeiligheidNL is het aantal gevallen van hersenletsel door ongelukken met elektrische fietsen in vijf jaar verzesvoudigd. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen vindt de opkomst van de fatbike ‘geen goede zaak’, vertelde hij eerder. Fatbikes veroorzaken naast ongelukken ook andere problemen, zoals overlast. Er is sprake van een boeteregen voor bestuurders. Vaak rijden ze te hard of op opgevoerde fatbikes.

Geen fatbike, maar een skinnybike

Niet alleen gebruikers kunnen lezen over de nieuwe plannen, óók fabrikanten hebben toegang tot die informatie. En zij laten natuurlijk niet de kans voorbij gaan om daarop in te spelen, met aangepaste modellen die qua uiterlijk en prestaties sterk lijken op de fatbike, maar dit niet zijn. Hierdoor vallen deze ‘skinnybikes’ net binnen de regels.

Volgens verkopers zit de vraag naar deze nieuwe variant duidelijk in de lift. Armando Muis, eigenaar van fatbikeketen La Souris, ziet de verkoop hard toenemen. „De eerste twee containers kwamen in februari binnen. Dat hadden er ook zes kunnen zijn, ze waren meteen uitverkocht”, zegt hij tegen NU.nl.

Critici plaatsen ondertussen vraagtekens bij het effect van de maatregelen. Volgens hen ligt het probleem niet zozeer bij het type band, maar bij het gedrag van gebruikers en de snelheid van de fietsen.

