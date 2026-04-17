Skinnybike in opmars door groeiend verbod op fatbikes: ‘Probleem zit niet in de banden’
Terwijl steeds meer steden fatbikes uit het straatbeeld proberen te weren, duikt er een nieuw alternatief op dat de regels handig omzeilt. De zogenoemde ‘skinnybike’, een elektrische fiets met dunnere banden, wint snel aan populariteit.
Dat bevestigen verkopers tegen NU.nl.
Beperkingen voor fatbikes
In onder meer Amsterdam en Enschede gelden inmiddels lokale beperkingen voor fatbikes. Elektrische fietsen met banden breder dan 7 centimeter zijn daar in bepaalde gebieden verboden. Wie het verbod negeert, krijgt een prent van 115 euro.
Ook in het coalitieakkoord is aandacht voor de fatbike. Zo moet er bijvoorbeeld een aparte voertuigcategorie voor fatbikes komen. Op die manier moeten regels mogelijk worden die wel voor fatbikes, maar niet voor andere elektrische fietsen gelden. D66, VVD en CDA denken aan een minimumleeftijd, helmplicht en mogelijke „fatbike-vrije zones” in gemeenten.
Geen fatbike, maar een skinnybike
Niet alleen gebruikers kunnen lezen over de nieuwe plannen, óók fabrikanten hebben toegang tot die informatie. En zij laten natuurlijk niet de kans voorbij gaan om daarop in te spelen, met aangepaste modellen die qua uiterlijk en prestaties sterk lijken op de fatbike, maar dit niet zijn. Hierdoor vallen deze ‘skinnybikes’ net binnen de regels.
Volgens verkopers zit de vraag naar deze nieuwe variant duidelijk in de lift. Armando Muis, eigenaar van fatbikeketen La Souris, ziet de verkoop hard toenemen. „De eerste twee containers kwamen in februari binnen. Dat hadden er ook zes kunnen zijn, ze waren meteen uitverkocht”, zegt hij tegen NU.nl.
Critici plaatsen ondertussen vraagtekens bij het effect van de maatregelen. Volgens hen ligt het probleem niet zozeer bij het type band, maar bij het gedrag van gebruikers en de snelheid van de fietsen.
