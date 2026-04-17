Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Parkeren bij het vliegveld was nog nooit zo duur: dit betaal je tegenwoordig

Niet alleen de kosten van vliegtickets rijzen tegenwoordig de pan uit, ook de kosten van parkeren bij het vliegveld stijgen. Wie deze meivakantie of zomer vertrekt, betaalt namelijk aanzienlijk meer dan vorig jaar, zo blijkt uit een onderzoek van Vliegveldinfo.nl.

Parkeren bij het vliegveld was al aan de prijzige kant, maar de afgelopen tijd zijn de parkeertarieven nog meer omhoog gegaan. Momenteel betaal je gemiddeld 98 euro voor een week, wat bijna 11 euro (12 procent) duurder is dan vorig jaar.

Gekeken naar meerdere luchthavens

Voor het onderzoek werden vijftien luchthavens in Nederland, België en Duitsland onderzocht, bij veertien hiervan bleken de tarieven te zijn gestegen. Alleen bij Düsseldorf Airport is een kleine daling te zien. Voor het onderzoek keek Vliegveldinfo.nl naar de voordeligste parkeerplekken die dit hoogseizoen op elk van de vliegvelden beschikbaar zijn.

Vooral op de grootste luchthavens zijn de tarieven gestegen. Op Schiphol kost een week parkeren gemiddeld 138,50 euro, 10 euro meer dan vorig jaar. Ook Düsseldorf Airport (134,25 euro) en Brussels Airport (117 euro) zitten ver boven het gemiddelde van 98,10 euro.

Vroeg online reserveren loont niet meer

„Een officiële parkeerplaats op het vliegveld was nog nooit zo duur”, zo vertelt Guus Wantia, directeur-eigenaar van Vliegveldinfo.nl. „Met name de grote luchthavens springen eruit. Zelfs als je vroeg online reserveert, ben je vaak nog veel geld kwijt.”

Voor reizigers betekent het dat hun vakantie nóg duurder wordt. De stijgende parkeerkosten bij het vliegveld komen namelijk bovenop de recent gestegen prijzen van vliegtickets. Door de oorlog rond Iran is de prijs van kerosine in korte tijd flink opgelopen en die kosten worden doorberekend aan de reizigers.

Bovenop dure vliegtickets

Bij KLM zijn sinds april de prijs van retourtickets voor langeafstandsvluchten met 50 euro verhoogd. Voor eerder geboekte tickets geldt die verhoging doorgaans niet. Het totaalplaatje van kosten wordt dan ook een stuk minder aantrekkelijk. „Niet alleen het vliegen zelf, maar ook alles eromheen – zoals parkeren – wordt prijziger. Een vakantie begint zo al met een flinke extra kostenpost”, aldus Wantia.

Reacties