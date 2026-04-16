Let deze zomer op deze oplichtingstruc op vakantie

Een ijsje, een drankje of een snelle snack op het strand: het hoort voor veel vakantiegangers bij het ultieme relaxmoment. Juist dat onbezorgde gevoel maakt toeristen kwetsbaar. Want terwijl jij denkt een paar euro af te rekenen, kan er op de achtergrond door een oplichtingstruc iets heel anders gebeuren.

Even snel een snack kopen op het strand kan je namelijk duur komen te staan. Dat ondervond een Britse toerist die op vakantie was in Rio de Janeiro. Hij betaalde omgerekend bijna 1700 euro voor een simpele kebabspies.

Zo gaat de oplichtingstruc in z’n werk

De man dacht een spies te kopen voor 10 Braziliaanse real, zo’n 1,70 euro. Bij het afrekenen ging het echter mis: op de betaalterminal stond geen 10, maar 10.000 real. Omgerekend bijna 1700 euro. De verdachte verkoper, die samen met een medeplichtige zou hebben gehandeld, is inmiddels opgepakt op het strand van Copacabana, vlak bij luxe hotels.

Volgens de politie is de betaalterminal bewust gemanipuleerd. Toeristen die snel even pinnen en niet goed opletten, zijn een makkelijk doelwit.

Niet één incident

Dit is geen op zichzelf staand geval. Langs de Braziliaanse kust duiken vaker dit soort praktijken op. Zo moesten twee Argentijnse toeristen bijna 1200 euro betalen voor twee açaí’s, en een andere vrouw betaalde zelfs omgerekend 3400 euro voor een maiskolf, beide door een soortgelijke oplichtingstruc.

In al deze gevallen dachten slachtoffers een klein bedrag af te rekenen, maar werd er een veel hoger bedrag ingevoerd.

Waarom juist toeristen?

Buitenlandse bezoekers zijn extra kwetsbaar. Ze zijn vaak minder bekend met de lokale valuta en rekenen snel om in hun hoofd. Bovendien gebeurt het afrekenen vaak gehaast, bijvoorbeeld op drukke stranden.

De toeristenpolitie in Rio geeft aan dat er te weinig toezicht is, wat dit soort praktijken in de hand werkt. Daardoor ontstaat er volgens hen een wanordelijke sfeer waarin oplichters hun kans grijpen.

Dit kun je zelf doen om oplichting te voorkomen

Een paar simpele checks kunnen je veel geld besparen:

Kijk altijd naar het bedrag op de betaalterminal vóór je pint

Laat de verkoper het bedrag eventueel nog een keer invoeren waar jij bij staat

Betaal kleine bedragen liever contant

Check direct je bankapp direct na een betaling

Overal mogelijk

Hoewel deze incidenten uit Brazilië komen, kan deze truc in principe overal gebeuren waar met pinapparaten wordt gewerkt, zeker in landen met een andere valuta.

Kortom: houd je ogen open bij het afrekenen. Eén extra blik op het scherm kan je honderden, zo niet duizenden euro’s schelen.

