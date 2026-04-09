Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Johan Derksen over interview Eva Jinek met Antoon: ‘Hij is een verwaand kwastje’

Johan Derksen kwam in Vandaag Inside gisteravond nog even terug op het interview dat Eva Jinek deze week met zanger Antoon had. Derksen heeft het niet zo op de Noord-Hollander, die grote hits als Hyperventilatie en Vluchtstrook scoorde.

Antoon, over wie eerder een film verscheen, is terug met nieuwe muziek en schoof daarom aan in Jinek. De talkshowdame greep haar kans om het nog even te hebben over de foto die in roddelbladen verscheen: de artiest samen met prinses Alexia.

Jinek vroeg de zanger daarom waar hij dit jaar Koningsdag gaat vieren. „Niet in Dokkum?”, probeerde ze. Antoon bleef stoïcijns en vroeg wat er in Dokkum is. Jinek: „Je nieuwe schoonfamilie!” De koninklijke familie viert dit jaar de verjaardag van koning Willem-Alexander in de Friese stad. Daarna gaf Jinek het op. „Ik merk dat ik deze Kilimanjaro niet ga beklimmen deze keer.”

‘Antoon moet gewoon antwoord geven’

Antoon ging dus niet in op vragen over het koningshuis en daar ergerde Johan Derksen zich in Vandaag Inside aan. Je hoort de nestor van SBS6 in de video boven het artikel. Derksen over de zanger die in werkelijkheid Valentijn Verkerk heet: „Een verwaand kwastje, die denkt dat hij al Elvis Presley is. Daar zat ik me al aan te ergeren. Maar als je daar gaat zitten, dan weet je dat Jinek gaat zitten zeiken over dat prinsesje. Die jongen is natuurlijk helemaal gehersenspoeld door de Binnenlandse Veiligheidsdienst, dat hij daar niks over mag zeggen. Je mag over elke relatie iets zeggen, maar niet over iemand van het koninklijk huis. Antoon moet gewoon antwoord geven daar en zich niets van die lullige etiquette aantrekken. Sodemieter toch op.”

Metro interviewde de artiest in een jaar waarin er een behoorlijk gekte rond hem heerste. In een dorp in de buurt van Hoorn, waar hij toen nog woonde, troffen we geen ‘verwaand kwastje’. Hier kun je zelf oordelen.

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

Reacties