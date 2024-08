Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Traumachirurgen trekken aan de bel om letsel door fatbikes: ‘Cijfers incompleet’

Geliefd en verguisd, dat is de fatbike in een notendorp. Ze zijn rammend populair onder jongeren, maar door illegale opvoeringen en asociaal rijgedrag veroorzaken de fatbikes regelmatig gevaarlijke situaties. Nu trekken ook traumachirurgen aan de bel. Er is zoveel letsel, dat artsen liever zelf willen registreren, zegt RTL Nieuws.

Het aantal ongelukken met fatbikes stijgt. Onlangs bleek al dat er opvallend veel fietsers onder de verkeersdoden waren vorig jaar, wat deels te wijten was aan het aantal e-bikes. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen vindt de opkomst van de fatbike dan ook ‘geen goede zaak’, vertelde hij eerder aan Metro. Overigens zijn fatbikes volgens een fietsexpert niet alleen maar slecht.

Artsen gaan zelf registeren omdat er zoveel letsel is

De Vereniging voor Traumachirurgen gaat samenwerken met de Vereniging voor Spoedeisende Hulpartsen en Artsen voor Veilig Fietsen en VeiligheidNL om te registeren. Het is een zogenaamde ‘snapshotstudie’. Dat is een korte meetperiode om inzicht te krijgen in het aantal ongelukken met elektrische fietsen.

„We zien schrijnende gevallen voorbijkomen en hebben het idee dat het om heel veel ongelukken gaat, maar de aantallen die we nu hebben, zijn incompleet of onbetrouwbaar. We willen heel graag weten hoe vaak ongevallen met een fatbike of andere e-bike voorkomen, hoe erg de letsels zijn en op welke leeftijd dit voorkomt”, zegt traumachirurg Stijn Nelen namens de Vereniging voor Traumachirurgen tegen RTL Nieuws. De cijfers zijn nu niet compleet, omdat niet elke SEH (Spoedeisende Hulp) is aangesloten bij het Letsel Informatie Systeem (LIS).

Levensbepalend letsel

„We zien letsel dat levensbepalend kan zijn”, zegt Nelen tegen de site. Hij ziet regelmatig zwaar letsel, en er vallen ook jonge slachtoffers. Kinderen hebben een relatief groot hoofd voor hun lichaam, waardoor ze sneller op hun hoofd vallen. Hersenletsel kan schrijnende gevolgen hebben. „We zien kinderen die hierdoor kampen met concentratiestoornissen, die last hebben van licht en geluid of zelfs nauwelijks nog reactie kunnen geven.”

