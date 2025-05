Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Boeteregen voor fatbikers: deze locaties springen eruit

Of je nu fan bent van de razendsnelle fiets die inmiddels niet meer uit het straatbeeld is weg te denken, of er juist een hekel aan hebt, één ding is zeker: fatbikers worden vaak in verband gebracht met strafbare feiten. Vooral als ze opgevoerd zijn, ontstaan er regelmatig problemen. En die problemen waren er de laatste tijd volop.

Fatbikers krijgen vaak te maken met boetes. De politie checkt massaal de fatbikes, maar ook e-bikes op hun snelheid. Veilig Verkeer Nederland (VVN) juicht de politie-inspanningen toe. „De politie geeft veel aandacht aan het fatbikeprobleem en doet haar best om onveilige fietsen van de weg te halen”, zegt Willemijn Pomper tegen Het Parool.

Waar de meeste bekeuringen?

In 2024 zijn er in totaal 10.450 boetes uitgedeeld voor te hard rijden of het opvoeren van fatbikes. Amsterdam spant de kroon: daar werden 1.688 bekeuringen uitgeschreven. Dat is bijna net zo veel als in heel Oost-Nederland, waar het totaal op 1.794 boetes uitkwam. Dat blijkt uit data van de politie die aan De Telegraaf zijn verstrekt.

Waar weinig boetes werden uitgedeeld, was bijvoorbeeld in Limburg; daar werden in 2024 188 boetes aan fatbikers gegeven. Ook in Zeeland (583) waren het er een stuk minder dan in Noord-Holland (1309) en Midden-Nederland; daar waren het er 1036.

Rotterdam valt op met 64 boetes voor opgevoerde fatbikes, een stuk minder dan Amsterdam met bijna 500 en Den Haag met 190 boetes. Toch bevinden de straten waar de meeste fatbikebestuurders zijn bekeurd zich voornamelijk in grote steden. Zo schreef de Haagse politie op het Spui in Den Haag alleen al 15 boetes uit.

Politie en boetes

Een woordvoerder van de politie zegt tegen De Telegraaf dat niet elke uitgeschreven boete altijd leidt tot een daadwerkelijke bekeuring. Het kan namelijk zo zijn dat het OM de prent seponeert. Daarom kan het werkelijke aantal boetes lager liggen. Het kan ook zo zijn dat door registratiefouten het aantal boetes iets oploopt. Die bedragen minstens 320 euro, maar kunnen oplopen als er meer mis is met de e-bike.

De politie pleit al langere tijd voor een leeftijdsgrens voor fatbikes, of zelfs voor alle e-bikes, om handhaving eenvoudiger te maken. De Tweede Kamer richt zich dan weer specifiek op strengere maatregelen voor alleen fatbikers.

Wanneer krijg je een bekeuring?

Een opgevoerde fatbike is in Nederland illegaal als deze harder gaat dan 25 km/u met trapondersteuning, meer dan 250 watt levert, of een gashendel heeft die zonder trappen versnelt. Om deze redenen kun je als fatbiker dus strafbaar bezig zijn. Het opvoeren zelf mag in principe wel, maar je mag er niet mee de weg op.

Metro schreef al eerder over dat de fiets pakken steeds gevaarlijker wordt. Juridisch dienstverlener DAS ziet meer letselzaken met fietsers voorbijkomen. Dit heeft deels met e-bikes en fatbikes te maken. Het aantal ongelukken met fatbikes is vorig jaar ook fors gestegen.

