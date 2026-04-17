Minister: Starmer wist niet van negeren screening Mandelson

De Britse premier Keir Starmer hoorde donderdag pas dat Peter Mandelson eigenlijk niet door de veiligheidsscreening was gekomen voordat hij ambassadeur in de Verenigde Staten zou worden. Dat heeft de hooggeplaatste minister Darren Jones gezegd tegen Sky News. Starmer reageerde volgens Jones „ziedend”.

Donderdag kwam naar buiten dat het ministerie van Buitenlandse Zaken had ingestemd met Mandelson, ondanks de uitkomsten van een zwaarwegende veiligheidsscreening. De reden is niet helemaal duidelijk. De benoeming was omstreden, omdat al bekend was dat Mandelson contact had gehad met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De zaak-Mandelson heeft Starmer in politieke problemen gebracht.

Jones noemde het „schandalig” dat ministeries de adviezen na een veiligheidsscreening naast zich neer mogen leggen. Dat is volgens hem een „tekortkoming van de staat”, die inmiddels is teruggedraaid. „En daarom is iedereen zo boos.” Starmer heeft het parlement volgens Jones ook niet verkeerd voorgelicht over de gang van zaken.

‘Slecht beoordelingsvermogen’

De oppositie vindt dat Starmer moet opstappen. Ed Davey van de Liberal Democrats sprak op BBC Radio 4 van „rampzalig slecht beoordelingsvermogen”.

Kemi Badenoch, leider van de conservatieven, schrijft op X dat Starmer alle betrokkenen heeft ontslagen. „Maar Starmer was uiteindelijk degene die goedkeuring verleende. Hij heeft niemand over die hij de bons kan geven. Het is tijd dat hij verantwoordelijkheid neemt. Hij moet vertrekken.”

Ontslag topambtenaar

Jones is een minister op het kantoor van de minister-president. Hij sprak vrijdagochtend niet alleen met Sky News, maar ook met de BBC, waar hij vergelijkbare uitspraken deed.

Topambtenaar Olly Robbins van Buitenlandse Zaken is ontslagen, bleek donderdagavond laat.

ANP

