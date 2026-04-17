Tata Steel moet weer 8,5 miljoen euro betalen om te veel uitstoot

IJMUIDEN - De hoogovens van staalfabrikant Tata Steel, op de dag dat inwoners van de IJmond-regio tijdens een bewonersbijeenkomst worden geïnformeerd over de inspanningen die in een intentieovereenkomst zijn vastgelegd om de uitstoot van CO2 en stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu te verminderen. ANP RAMON VAN FLYMEN
Tata Steel moet opnieuw een boete van ruim 8,5 miljoen euro betalen. Volgens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) bleek uit eigen metingen, die in april en mei vorig jaar zijn gedaan, dat uit een van de fabrieken van de staalproducent nog steeds te veel schadelijke stoffen komen. Eind januari vorderde OD NZKG om dezelfde reden ook al 8,5 miljoen, toen op basis van metingen van Tata zelf.

Het maximale dwangsombedrag is nu bereikt. „De omgevingsdienst beoordeelt nu wat dit betekent voor de vergunning”, aldus een woordvoerster.

OD NZKG legde Tata Steel eind 2024 twee zogeheten lasten onder dwangsom op, van ruim 17 miljoen en bijna 10 miljoen euro, omdat de kooksgasfabrieken (KGF) 1 en 2 te veel schadelijke stoffen uitstootten. De overschrijdingen bedroegen volgens de omgevingsdienst vijf tot twintig keer de norm. Tata Steel moest de uitstoot fors omlaagbrengen, anders zou de last onder dwangsom in stappen worden geïnd. Dat is nu volledig gebeurd voor KGF 1.

