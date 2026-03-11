Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verbod op fatbikes in Enschede, gaat dat werken? ‘Net voor verkiezingen lijkt het symboolpolitiek’

Enschede maakt korte metten met fatbikes. Vanaf vandaag geldt er een verbod op deze snelle fietsen met brede banden in de binnenstad. Veel andere gemeenten kijken met grote interesse mee. Werkt zo’n maatregel?

Nieuws van de Dag nam in verband met het verbod op fatbikes een kijkje in Enschede. De stad in Twente is de eerste die deze stap zet. Onder meer Amsterdam is het van plan, te beginnen in het drukke Vondelpark. Als minister van Infrastructuur en Waterstaat was Vincent Karremans in het vorige kabinet ook bezig met strengere regels rond fatbikes. Hij sprak er in februari nog over met Rob Jetten, die toen nog beoogd premier was.

Verbod op fatbikes negeren: flinke boete

Het verbod op fatbikes, die vaak zijn opgevoerd, geldt in Enschede nu tijdens openingsuren van winkels. Wie het verbod negeert, krijgt een prent van 115 euro.

Verslaggever David Stolk van Nieuws van de Dag ging naar het oosten van het land met de vraag: wat vind je ervan? Je ziet de korte reportage in de video hierboven. Een jonge jongen weet niet van het verbod op fatbikes – hij heeft zo’n fiets ook niet – en vindt het als hij het hoort „maar stom”.

„Helemaal niet meer? Hoezo dan?”, reageert een jonge gast. „Wat een scheve regel dan van die wethouder.” Die wethouder is Marc Teutelink. Hij zegt: „Er is heel veel overlast. We hebben veel meldingen gekregen van verkeersonveilige situaties en overlast.” Teutelink spreekt van hard rijden, slalommen, intimiderend gedrag en stunten.” Een dame op straat: „Ik vind dat ze te hard gaan, te jong zijn en een helm moeten dragen. Dat moeten wij ook.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Voor- en tegenstanders van het fatbikeverbod

Een andere vrouw is blij met het verbod op fatbikes in haar Enschede. „Je wordt bijna ondersteboven gereden als je de winkels uit komt. Ze kijken nergens naar.”

Een VVD-politicus staat achter de wethouder en vindt het knap dat Teutelink de stap heeft durven nemen. Zijn collegeraadslid Umut Can Yurdal van DENK Enschede vindt de maatregel maar niets. „Wij zijn voor verbinding, ga het gesprek aan met die jongeren. Kom niet met een fatbikeverbod, want dan verplaats je alleen het probleem en los je helemaal niks op. Net voor de verkiezingen lijkt het gewoon symboolpolitiek.”

Boa’s moeten het verbod in Enschede handhaven. De eerder genoemde Yurdal geeft aan dat dat lastig wordt. „Er is een boa-tekort.” In de Nieuws van de Dag-studio zegt opiniemaker Wierd Duk: „Het ligt niet aan de fatbikes. Het ligt aan de mensen die erop zitten.”

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties