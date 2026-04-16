79 procent van Nederland betaalt ongemerkt te veel voor internet: dit is waarom

Je denkt misschien dat je goed zit met je internetabonnement. Gewoon geregeld, nooit meer naar omkijken. Maar juist dát kan je geld kosten. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de Nederlanders onbewust te veel betaalt voor hun internet.

Maar liefst 79 procent van de huishoudens heeft een zogenoemd ‘slapend’ internetcontract. Dat blijkt uit cijfers van de Autoriteit Consument & Markt, geanalyseerd door vergelijkingssite Overstappen.nl.

Wat is een slapend contract?

Het gaat om abonnementen waarvan de oorspronkelijke looptijd al voorbij is. Je contract loopt dan gewoon door, maar vaak zonder dat je het doorhebt. En dat heeft gevolgen. Kortingen verdwijnen, terwijl prijzen juist jaarlijks stijgen. Ondertussen krijgen nieuwe klanten wél aantrekkelijke deals aangeboden.

„In de Nederlandse telecommarkt is de strijd om nieuwe klanten groot. Providers zetten daarom extra in op welkomstkortingen en andere voordelen, zoals cadeaukaarten of elektronica, om het voor consumenten aantrekkelijk te maken voor hen te kiezen. Maar bestaande klanten hebben vaak niet door dat hun contract automatisch is verlengd en steeds duurder wordt door de jaarlijkse prijsverhogingen”, zegt telecomexpert Jean-Paul Würsten van Overstappen.nl. „Wie jarenlang blijft zitten, betaalt vaak meer dan iemand die overstapt naar een nieuwer en sneller pakket.”

Sneller internet is niet altijd nodig

Veel Nederlanders kiezen ook nog eens voor een duurder pakket dan nodig is. Gemiddeld ligt de internetsnelheid rond de 661 Mbit/s, terwijl zo’n 100 Mbit/s voor de meeste huishoudens al voldoende is voor streamen, videobellen en thuiswerken.

Toch gaat 32 procent nog een stap verder met extreem snelle pakketten tot wel 8 Gbit/s.

Volgens Würsten komt dat door een hardnekkig idee. „Veel consumenten kiezen voor een hogere snelheid omdat ‘meer’ automatisch beter lijkt. In de praktijk benutten zij die capaciteit lang niet altijd, maar drijft die keuze wel de prijs omhoog.”

Wat kun je doen?

Volgens de ACM ligt er ook een taak bij providers. Zij zouden duidelijker moeten communiceren over contracten, prijsstijgingen en wat een passende snelheid is.

Maar alleen betere informatie is niet genoeg, benadrukt Würsten. „Wie het eigen internetabonnement niet af en toe bekijkt en vergelijkt met andere abonnementen, betaalt al snel meer voor internet dan de actuele prijzen. Uiteindelijk bepaalt het gedrag van consumenten of zij profiteren van de beschikbare lagere tarieven of niet.”

De boodschap: wie zijn abonnement laat doorlopen, betaalt vaak ongemerkt meer voor internet. Even vergelijken of opnieuw onderhandelen kan al snel verschil maken.

