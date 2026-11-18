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Eén uur minder slaap maakt je kwetsbaarder voor oplichters: dit ontdekten onderzoekers bij 11.000 mensen

Een uurtje minder slapen lijkt misschien onschuldig. Toch kan het al invloed hebben op hoe alert je bent online. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat mensen na een kortere nacht sneller geneigd zijn om op verdachte links te klikken. Zelfs een klein slaaptekort kan je dus kwetsbaarder maken voor phishing.

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Zonder er al te veel bij na te denken, klik je op een link in een verdachte e-mail. Voor je het weet, ben je slachtoffer van phishing. Dat overkomt mogelijk meer mensen dan je denkt. Volgens een studie die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS, kan slechts één uur minder slaap al invloed hebben op de manier waarop mensen online beslissingen nemen.

Klein verschil in slaapduur kan gevolgen hebben voor de alertheid

Hoe werd deze uitkomst ontdekt? Onderzoeker Eitan Schechtman van de University of California maakte voor zijn onderzoek gebruik van de overgang naar de zomertijd. Daarbij wordt de klok in het voorjaar een uur vooruitgezet, waardoor mensen gemiddeld een uur minder slapen.

De onderzoeker onderzocht vervolgens of slaaptekort invloed heeft op het gedrag en de besluitvorming van de medewerkers. De resultaten wijzen erop dat zelfs zo’n klein verschil in slaapduur gevolgen kan hebben voor de alertheid en de kans om in phishing te trappen, schrijft wetenschapssite Scientias.

Na korte nacht klikten medewerkers sneller op verdachte link

Voor het experiment werden ruim 11.000 medewerkers willekeurig verdeeld over twee groepen. De eerste groep ontving op maandagochtend, een week vóór de overgang naar de zomertijd, een verdachte e-mail. De tweede groep kreeg precies dezelfde mail op de maandag ná het verzetten van de klok.

Van de medewerkers die de e-mail vóór de overgang ontvingen, klikte 15,66 procent op de verdachte link. Na de overgang naar de zomertijd was dat percentage gestegen naar 17,76 procent. Dat lijkt op het eerste gezicht een klein verschil, maar relatief gezien was de kans om op de link te klikken daarmee ongeveer 13 procent groter.

Opvallend is dat beide groepen de e-mail ongeveer even vaak openden. Ook het percentage medewerkers dat het bericht als spam rapporteerde, verschilde niet significant. Het verschil zat dus niet in het openen of herkennen van de e-mail, maar vooral in de beslissing om daadwerkelijk op de verdachte link te klikken.

Verstoorde biologische klok kan ook invloed hebben

Het verschil tussen beide groepen was het grootst kort nadat de e-mail was verstuurd. Dat wijst erop dat mensen na een kortere nacht mogelijk impulsiever reageren. En dat is precies waar oplichters op rekenen.

Toch is er een kanttekening: de onderzoekers hebben niet gemeten hoeveel uur de deelnemers daadwerkelijk sliepen. Ook raakt onze biologische klok door de overgang naar de zomertijd tijdelijk ontregeld. Of het verschil volledig door slaaptekort komt, is dus niet zeker. Eén ding is duidelijk: na een korte nacht kan het geen kwaad om extra goed op te letten voordat je op een onbekende link klikt.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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