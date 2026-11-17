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Binnenkijken bij Andy en Melisa: hun villa van 1,8 miljoen heeft een zwembad, sauna én thuisbar

Andy van der Meijde en Melisa Schaufeli verkopen hun villa in Apeldoorn voor 1.795.000 euro. De woning van 393 vierkante meter heeft een verwarmd zwembad, sauna en thuisbar. En dankzij de verkoopadvertentie kun je nu binnenkijken.

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Van indrukwekkende villa’s tot verrassend gewone woningen: in Binnenkijken speuren we Funda af naar de meest bijzondere huizen van bekende Nederlanders en internationale sterren. Wat staat er in de garage, hoe groot is de tuin en welke luxe springt direct in het oog?

Oké, uitgebreid gluren had je allang kunnen doen. De familie was in september dit jaar nog te volgen via hun eigen realityserie op Videoland. Maar blijft het bij kijken, of ga je voor kopen? Voor 1.795.000 is de villa in Apeldoorn namelijk voor jou.

Verwarmd zwembad, sauna en kleedruimte in villa van Andy van der Meijde en Melisa Schaufeli

Het is fijn dat het souterrain met wellnessruimte is opgeruimd, want de fans van de realityserie Andy & Melisa weten: met Nino in de buurt slingert er altijd wel ergens een boxer of twee rond. Hij slaapt er dan ook al een tijdje niet meer, nu hij zijn eigen ‘muizenkamer’ heeft bij de kapperszaak van zijn moeder. De douche ligt er dus netjes bij, net als het verwarmde zwembad, de sauna én de kleedruimte.

Een verrassing is het niet dat de woning in Gelderland te koop staat. In seizoen twee is te zien dat Andy, Melisa, Rox en Lily nieuwe woningen bezoeken. De een wat meer instapklaar dan de ander, maar een uitdaging is de familie dan ook nog nooit uit de weg gegaan.

Foto: Landheeren | Baerz & Co Foto: Landheeren | Baerz & Co Foto: Landheeren | Baerz & Co Foto: Landheeren | Baerz & Co Foto: Landheeren | Baerz & Co

Foto: Landheeren | Baerz & Co Foto: Landheeren | Baerz & Co Foto: Landheeren | Baerz & Co Foto: Landheeren | Baerz & Co Foto: Landheeren | Baerz & Co

Villa van 1.795.000 euro: vijf slaapkamers en drie badkamers

Fijn, dat ze gaan verhuizen. Want dat betekent dat de villa – met een perceel van 585 vierkante meter – met een beetje geluk (en een zak geld) binnenkort voor jou kan zijn. De woning telt vijf slaapkamers en drie badkamers, waarvan de mastersuite volgens de makelaar ‘is opgezet als een eigen, besloten gedeelte van het huis’. Wel zo lekker rustig, met drie kinderen. En luxe, door de inloopkast en en-suitebadkamer van Italiaans marmer.

Ook in de tuin is er plek voor de gehele familie. Mocht je toch wat meer privacy willen, dan kun je altijd nog het dak(terras) op. Helemaal ontspannen? Een afzakkertje is ook mogelijk, in de thuisbar met lounge. Iedereen heeft soms behoefte om zich te verstoppen voor luidruchtige pubers. Zij kunnen het weten.

Foto: Landheeren | Baerz & Co Foto: Landheeren | Baerz & Co Foto: Landheeren | Baerz & Co

Foto: Landheeren | Baerz & Co Foto: Landheeren | Baerz & Co Foto: Landheeren | Baerz & Co

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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