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Nieuwsuur: Forum voor Democratie gebruikt meeste extreemrechtse termen in Tweede Kamer, deskundigen waarschuwen voor gevolgen

Woorden als ‘remigratie’ en ‘omvolking’ duiken steeds vaker op in politieke debatten. Vooral Forum voor Democratie (FVD) gebruikt deze termen in de Tweede Kamer, blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Volgens deskundigen draagt de partij daarmee bij aan het normaliseren van extreemrechtse ideeën. FVD zelf vindt dat er niets mis is met het taalgebruik.

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Het woord ‘remigratie’ werd de afgelopen tien jaar 115 keer gebruikt in de Tweede Kamer. Opvallend is dat 96 van die vermeldingen sinds 2024 plaatsvonden. Van alle keren dat het woord werd uitgesproken, kwamen er 53 voor rekening van FVD-Kamerleden en 19 van de PVV.

Veiligheidsdiensten waarschuwen voor extreemrechts taalgebruik

Ook de term ‘omvolking’ wordt vooral door Forum voor Democratie gebruikt. Inmiddels is FVD zelfs de enige partij die dat woord nog in Kamerdebatten gebruikt. De PVV stopte daarmee in 2024, toen de partij onderdeel werd van het kabinet-Schoof. Ook na de terugkeer in de oppositie heeft PVV-leider Geert Wilders de term niet opnieuw gebruikt tijdens debatten.

In de video boven dit artikel reageren Lidewij de Vos en Gidi Markuszower om ‘omvolking-uitspraken’.

De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwen dat rechts-extremistische bewegingen bepaalde woorden gebruiken om hun ideeën toegankelijker en maatschappelijk acceptabeler te maken.

Volgens de veiligheidsdiensten proberen deze groepen uiteindelijk de democratische rechtsorde te ondermijnen en een „witte etnostaat” te creëren. Hoewel de diensten geen politieke partijen bij naam noemen, leggen deskundigen wel een verband met het taalgebruik van FVD. Historicus Robin te Slaa, die het boek Flirten met fascisme over de partij schreef, is daar uitgesproken over. “Forum is een extreemrechtse partij die een gevaar vormt voor de democratische rechtsorde”, stelt hij tegenover Nieuwsuur.

Ook Sarah de Lange, hoogleraar Nederlandse politiek aan de Universiteit Leiden, wijst op de contacten die FVD onderhoudt. “De partij begeeft zich Europees en nationaal gezien echt in een extreemrechts milieu met al haar contacten.”

Wat betekenen ‘remigratie’ en ‘omvolking’ eigenlijk?

De discussie draait niet alleen om de woorden zelf, maar vooral om de ideeën die erachter schuilgaan. ‘Remigratie’ kan in algemene zin verwijzen naar mensen die terugkeren naar hun land van herkomst. Maar binnen rechts-extremistische bewegingen heeft het begrip volgens deskundigen een andere betekenis.

“Als extreemrechtse activisten en bewegingen aan remigratie refereren, dan bedoelen zij eigenlijk de deportatie van in Nederland wonende mensen met een migratieachtergrond”, legt De Lange aan Nieuwsuur uit. Te Slaa spreekt zelfs van een streven naar “etnische zuivering”. Volgens hem is het doel van dergelijke bewegingen: “Om weer te zorgen voor een wit Europa.”

Ook het woord ‘omvolking’ heeft volgens de historicus een beladen achtergrond. De term verwijst naar een extreemrechtse, antisemitische complottheorie waarin wordt beweerd dat een elite bewust probeert de oorspronkelijke witte bevolking te vervangen door mensen met een andere afkomst.

Wat is het verschil tussen remigratie en omvolking? De termen ‘remigratie’ en ‘omvolking’ worden regelmatig in één adem genoemd, maar betekenen niet hetzelfde. Remigratie betekent oorspronkelijk dat iemand terugkeert naar het land van herkomst. Dat kan bijvoorbeeld gaan om migranten die vrijwillig besluiten terug te verhuizen. Binnen rechts-extremistische bewegingen wordt de term volgens deskundigen echter ook gebruikt voor het gedwongen laten vertrekken van mensen met een migratieachtergrond. Omvolking is een term die voortkomt uit een extreemrechtse complottheorie. Volgens die theorie zou een elite bewust proberen de oorspronkelijke witte bevolking te vervangen door mensen met een andere etnische achtergrond. Voor deze vermeende samenzwering bestaat geen bewijs.

FVD vindt kritiek op woordgebruik onterecht

Forum voor Democratie verwerpt de kritiek. Tijdelijk fractievoorzitter Ralf Dekker, die Lidewij de Vos tijdens haar zwangerschapsverlof vervangt, vindt de waarschuwingen van de veiligheidsdiensten “een beetje criminaliserend”. “Remigratie en omvolking zijn normale woorden en wij hebben daar legitieme politieke standpunten over”, zegt hij.

Volgens Dekker beschrijft ‘omvolking’ simpelweg dat de samenstelling van de Nederlandse bevolking in de afgelopen decennia is veranderd. Over de vraag of dat het gevolg is van bewust beleid, kan volgens hem worden gediscussieerd. Dekker neemt bovendien geen afstand van een uitspraak die FVD-partijvoorzitter Thierry Baudet in 2024 deed. Baudet stelde destijds dat “massale remigratie” nodig is, omdat “je geen blank Europa kunt handhaven als je immigratie stopt”.

Politieke partijen verdeeld over ingrijpen

De uitspraken en het woordgebruik van FVD zorgen ook binnen de Tweede Kamer voor discussie. Vooral linkse partijen vinden dat de Kamervoorzitter een duidelijkere grens moet trekken. PRO-leider Jesse Klaver pleit voor ingrijpen en vindt dat de Kamervoorzitter moet voorkomen dat extreemrechts taalgebruik in ons parlement wordt genormaliseerd.

Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn terughoudender. Zij vinden dat de Kamervoorzitter moet afwegen hoe de vrijheid van meningsuiting van Kamerleden zich verhoudt tot de waardigheid van het parlementaire debat.

Ook JA21 en BBB gebruiken de term ‘remigratie’ in hun verkiezingsprogramma’s. Beide partijen zien geen aanleiding om dat te veranderen na de waarschuwingen van de veiligheidsdiensten. JA21-leider Joost Eerdmans maakt daarbij wel een duidelijk onderscheid tussen vrijwillige terugkeer en gedwongen uitzetting: “het stimuleren van vrijwillige remigratie vinden wij prima”, zegt hij. “Maar deportatie van mensen op grond van afkomst, religie of ras is verwerpelijk en wijzen wij uiteraard af.”

Kamervoorzitter wil geen woorden verbieden

Tweede Kamervoorzitter Thom van Campen ziet voorlopig niets in het verbieden van specifieke woorden tijdens debatten. Volgens hem is het belangrijker dat Kamerleden elkaar aanspreken op de betekenis en achterliggende ideeën van hun uitspraken. “Ik nodig alle Kamerleden uit om het debat met elkaar aan te gaan. Want dát is belangrijk: wat bedoelt iemand nou precies met een bepaalde term? Wat voor gedachte zit erachter? Dat debat is belangrijker dan dat ik als voorzitter zeg: dit mag wel of dit mag niet.”

Daarmee lijkt een verbod op termen als ‘remigratie’ en ‘omvolking’ voorlopig niet aan de orde. De discussie over de grenzen van politiek taalgebruik is daarmee echter nog niet voorbij.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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