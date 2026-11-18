Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Groot onderzoek: veel ouders betalen mee aan huur of hypotheek van hun kinderen: ‘Soms meer dan 6000 euro’

Als de kinderen het huis uit zijn, doppen ze hun eigen financiële boontjes maar? Mooi niet, blijkt uit een internationaal onderzoek. Ruim vier op de tien Nederlandse ouders betalen maandelijks een vast bedrag voor de huur of hypotheek van hun uitwonende kinderen.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Dat blijkt uit internationaal onderzoek van de digitale bank bunq onder ruim 6000 personen met volwassen kinderen (waaronder een flinke groep Nederlanders). Van de ouders die maandelijks bijspringen, maakt 35 procent jaarlijks ergens tussen de 1500 en 6000 euro over naar hun nageslacht. 4 procent van hen betaalt zelfs meer dan 6000 euro.

Ouders betalen ook telefoonkosten voor hun kinderen

Naast de huur of hypotheek betaalt een groot deel van de Nederlandse respondenten ook mee aan de maandelijkse telefoonkosten (44 procent), verzekeringen (33 procent) en streamingaccounts (19 procent) van hun kinderen. Precies de helft van de ouders betaalt daarnaast geregeld de boodschappen voor hun nageslacht.

Dat ouders betalen voor hun kinderen vindt expert begrijpelijk

Expert Joe Wilsen van bunq over het feit dat veel ouders betalen voor hun kinderen: “Als ouder wil je je kinderen zo goed mogelijk helpen, ook wanneer ze allang op eigen benen staan. Maar het hebben van financiële vrijheid betekent ook dat je je eigen toekomst niet uit het oog verliest. Het is daarom belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de mogelijkheden wat betreft financiële steun, zodat ouders hun kinderen kunnen blijven helpen zonder zelf in de problemen te komen.”

Ook stress als vaders en moeders voor hun kroost 'bijspringen' Kinderen financieel uit de brand helpen, zorgt bij ouders ook regelmatig voor stress. Meer dan de helft van alle Nederlandse respondenten zegt weleens stress te ervaren; een op de vijf ouders heeft veel tot zeer veel stress. Bovendien lijdt de eigen bestedingsruimte onder de geboden steun. Zo gaat 21 procent van de Nederlandse ouders minder vaak op vakantie en heeft 17 procent weleens het eigen spaargeld moeten aanspreken.

Ouders springen ook bij voor kinderen die nog thuiswonen

Dat ouders betalen, blijkt niet alleen voorbehouden aan uitwonende kinderen. Zo zegt 48 procent van de Nederlandse ondervraagden met thuiswonende volwassen kinderen dat deze kinderen financieel niets bijdragen aan het huishouden. In slechts 11 procent van de gevallen betaalt een inwonend kind meer dan 250 euro per maand aan kostgeld.

Bunq ziet een opvallend percentage ’terugkeerders’. Zo zegt 19 procent van de ouders dat een of meerdere kinderen die eerder zelfstandig woonden, inmiddels weer bij hen in huis leven. De belangrijkste redenen hiervoor zijn relatieproblemen (26 procent), hoge huren (15 procent), sparen voor een huis (12 procent) of sparen in het algemeen (11 procent).

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Reacties