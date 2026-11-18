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Kabinet wil belastingvoordeel op personeelskorting schrappen: 25 branches komen in verzet

Personeelskorting op kleding, brillen of vakanties kan vanaf 2027 fiscaal minder aantrekkelijk worden. Het kabinet wil een belastingvrijstelling schrappen, maar 25 brancheorganisaties verzetten zich. Een petitie tegen het voorstel is volgens de betrokken organisaties al 34.000 keer ondertekend.

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Wie in de detailhandel, horeca of een andere sector werkt, weet vast en zeker wat personeelskorting is. Voor een goedkopere prijs mogen medewerkers een product van hun werkgever aanschaffen. Denk aan goedkopere kleding, maar ook gezinsabonnementen, vliegtickets en hypotheekadvies. Het gaat om 20 procent korting, tot maximaal 500 euro per jaar, zonder dat daar loonbelasting over moet worden betaald.

Kabinet wil belastingvrije personeelskorting per 1 januari 2027 schrappen

Aan die regeling lijkt alleen per 1 januari 2027 een einde te komen. Het kabinet schrapt de personeelskorting na een evaluatie. Er kwam naar voren dat de vrijstelling geen maatschappelijk doel meer heeft. Met het afschaffen van de personeelskorting zou bovendien 123 miljoen euro kunnen worden bespaard. Dus werd de knoop doorgehakt, en is het voorstel inmiddels door de Tweede Kamer.

Als de regeling verdwijnt, kunnen bedrijven nog steeds korting geven aan hun personeel, maar dan moet het geld uit een ander potje komen. De korting komt dan uit de zogenoemde vrije ruimte. Uit dat budget worden bijvoorbeeld ook het kerstpakket en de werkborrel betaald. Er zit een maximum aan dat potje, en werkgevers moeten mogelijk ergens op inleveren wanneer zij ook de personeelskorting uit de vrije ruimte moeten halen.

25 brancheorganisaties in verzet: petitie 34.000 keer ondertekend

Dus kan het schrappen van de personeelskorting rekenen op veel kritiek uit meerdere sectoren. 25 branches uit de retail-, reis-, culturele en gastvrijheidssector zijn een petitie gestart om de personeelskorting te behouden. Inmiddels is die actie al vaak ondertekend: maar liefst 34.000 keer. De brancheorganisaties spreken in een gezamenlijke verklaring van ‘een grote kater’ voor honderdduizenden medewerkers en hun werkgevers.

“Het gaat om een breed gewaardeerde arbeidsvoorwaarde, zowel aan werkgeverskant als voor personeel”, zegt Paul te Grotenhuis, woordvoerder van INretail. “Werkgevers kunnen hun medewerkers zo iets extra’s bieden. En wie zelf gebruikt wat hij verkoopt, kan klanten er beter over adviseren. Geen betere reclame dan personeel dat met een bril uit jouw optiek rondloopt of kleding uit jouw winkel draagt.” Bovendien is de personeelskorting een lokkertje in een vacature.

Eerste Kamer moet nog beslissen over fiscale personeelskorting

Bovendien wordt er gevreesd dat het afschaffen van de personeelskorting voor ‘administratief gedoe’ zal zorgen. “Het Adviescollege Toetsing Regeldruk constateerde dat de regeldrukraming nog geen rekening houdt met extra overleg tussen werkgevers en de Belastingdienst over de waardering van voordelen voor werknemers”, zeggen de brancheverenigingen in een verklaring. “Juist de bestaande gerichte vrijstelling voorkomt zulke discussies door een heldere fiscale grens te bieden.”

Vooralsnog lijkt het erop dat het kabinet niet van gedachten is veranderd door de brancheverenigingen en de ondertekende petitie. Het plan ligt ter inzage bij de Eerste Kamer.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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