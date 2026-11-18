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25 gemeenten vergeleken: Apeldoorn is de gezondste stad, Rotterdam eindigt helemaal onderaan

Apeldoorn voert opnieuw de lijst van gezondste steden aan, blijkt uit onderzoek van Arcadis onder 25 gemeenten. Rotterdam eindigt onderaan. Tegelijkertijd verdwijnen er steeds meer groene plekken uit Nederlandse steden, terwijl gemeenten juist meer groen beloven.

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Bij het onderzoek werd niet gekeken naar hoe gezond de inwoners zelf zijn, maar naar de invloed van hun leefomgeving op hun gezondheid. Denk aan de hoeveelheid groen, de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en de mogelijkheden om te bewegen en anderen te ontmoeten.

Apeldoorn scoort op al deze onderdelen samen dus het beste. De Gelderse stad stond ook in 2024 bovenaan en weet die positie dus vast te houden. Maastricht volgt op de tweede plaats en komt steeds dichter bij de koploper. Amersfoort maakt de top drie compleet.

Apeldoorn op 1: dit zijn de 25 gezondste steden van Nederland

Groningen, dat eerder twee keer de ranglijst aanvoerde, valt dit jaar buiten de top drie. Opvallend genoeg betekent dat niet dat de stad achteruit is gegaan. Groningen behaalde juist een betere score dan in 2024, maar andere gemeenten verbeterden zich sterker.

Ook Haarlem doet goede zaken en stijgt zes plaatsen. Haarlemmermeer klimt vijf plekken. Daartegenover staat een opvallende daling van Arnhem. Die gemeente verliest maar liefst negen plaatsen en eindigt op de gedeelde veertiende plek. Volgens de onderzoekers scoort Arnhem op verschillende onderdelen iets minder goed dan twee jaar geleden. Omdat de verschillen tussen steden in de middenmoot klein zijn, kunnen relatief beperkte veranderingen grote gevolgen hebben voor de ranglijst.

De volledige ranglijst: van Apeldoorn tot Rotterdam

Apeldoorn Maastricht Amersfoort Groningen Leeuwarden Nijmegen Haarlem Emmen Zwolle Almere Den Bosch Enschede Leiden Arnhem Haarlemmermeer Breda Utrecht Zoetermeer Terneuzen Eindhoven Zaanstad Amsterdam Tilburg Den Haag Rotterdam

Nederlandse steden verliezen voor derde keer op rij groen

Hoewel verschillende gemeenten vooruitgang boeken, signaleren de onderzoekers een zorgwekkende ontwikkeling. Voor de derde keer op rij neemt de hoeveelheid groen in de onderzochte steden af. Dat is opmerkelijk, omdat vrijwel alle deelnemende steden juist plannen hebben om meer groen aan te leggen.

Volgens Arcadis vormt dit een belangrijk risico voor de toekomst. Door de voortdurende verdichting van steden komt de beschikbare ruimte voor bomen, planten en rustige buitenplekken steeds verder onder druk te staan. Die groene omgeving is niet alleen prettig om naar te kijken. Groen kan helpen om hittestress te beperken en biedt inwoners ruimte om te bewegen, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

De onderzoekers benadrukken dat Nederlandse steden internationaal gezien nog altijd relatief gezonde plekken zijn om te wonen. Maar om dat zo te houden, zijn volgens hen ingrijpende keuzes nodig over de inrichting van de openbare ruimte.

Luchtkwaliteit verbetert: Emmen, Enschede en Terneuzen scoren goed

Er is ook een positieve ontwikkeling. De luchtkwaliteit is in de onderzochte steden verbeterd. Volgens Arcadis past dat bij een bredere landelijke trend. Strengere uitstootnormen, schonere industrie, meer elektrisch vervoer en lokale verkeersmaatregelen dragen daar mogelijk aan bij.

Vooral Emmen, Enschede en Terneuzen doen het goed op het gebied van een gezond milieu. Deze gemeenten profiteren onder meer van hun relatief lage bebouwingsdichtheid, de aanwezigheid van groen en minder druk verkeer. Amsterdam, Rotterdam en Leiden eindigen op dit onderdeel juist onderaan. In dichtbebouwde steden hebben inwoners gemiddeld meer te maken met luchtverontreiniging, geluidsoverlast en hitte.

Woon je in de stad? Dan heb je volgens dit onderzoek vaker last van regen, schreef Metro eerder.

Rotterdam laatste, Amsterdam op plek 22 van gezondste steden

De drie grootste steden van Nederland bungelen in de algemene ranglijst onderaan. Amsterdam en Tilburg delen de 22ste plek, Den Haag staat op 24 en Rotterdam eindigt als laatste. Dat betekent overigens niet dat deze steden op ieder onderdeel slecht presteren.

Amsterdam staat bijvoorbeeld bovenaan de afzonderlijke ranglijst voor gezonde mobiliteit. De hoofdstad scoort goed op mogelijkheden om te fietsen, te lopen en gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ook andere grote steden hebben op dit gebied voordelen. Door hun compacte inrichting liggen voorzieningen vaak dichter bij elkaar en is de auto minder noodzakelijk. Maar diezelfde stedelijke dichtheid zorgt tegelijkertijd voor problemen. Er is minder ruimte voor rustige, groene buitenplekken en inwoners worden vaker blootgesteld aan verkeersdrukte.

Rapportcijfer verkeersveiligheid daalt naar 3,4

Een andere opvallende uitkomst gaat over verkeersveiligheid. Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners hiervoor geven, is in twee jaar tijd met 1,1 punt gedaald naar een 3,4. Dat betekent volgens Arcadis niet automatisch dat het verkeer daadwerkelijk onveiliger is geworden. Het kan ook zijn dat inwoners hogere eisen stellen aan een veilige leefomgeving en daardoor kritischer zijn geworden.

Vooral Almere valt op. Daar daalde het rapportcijfer voor verkeersveiligheid van een 8,1 naar een 3,9. De onderzoekers hebben hiervoor geen duidelijke verklaring gevonden. Mogelijk spelen bouwwerkzaamheden, tijdelijke verkeerssituaties en toenemende verkeersdrukte een rol. Amersfoort laat juist een gunstigere ontwikkeling zien. De stad stijgt zeven plaatsen op het onderdeel mobiliteit. Daar is op veel wegen de maximumsnelheid teruggebracht van 50 naar 30 kilometer per uur en is de binnenstad autoluwer geworden.

Minder Nederlanders voldoen aan beweegrichtlijnen

Niet alleen de fysieke inrichting van steden vraagt aandacht. Uit het onderzoek blijkt ook dat het aandeel inwoners dat aan de beweegrichtlijnen voldoet, afneemt. Tegelijkertijd zijn er voorzichtig positieve signalen over de mentale gezondheid. De verslechtering die tijdens de coronapandemie zichtbaar werd, lijkt langzaam plaats te maken voor herstel. Dat geldt volgens de onderzoekers echter niet voor iedere stad.

In Terneuzen steeg het aandeel inwoners met een verminderde psychische gezondheid bijvoorbeeld van 8,8 procent in de vorige editie naar 11,9 procent in deze editie. Volgens Arcadis onderstreept dat hoe belangrijk een omgeving is waarin mensen gemakkelijk kunnen bewegen, ontspannen en anderen ontmoeten.

Arcadis wil dat gemeenten sneller ingrijpen in de openbare ruimte

De onderzoekers vinden dat gemeenten niet moeten blijven steken in plannen voor een gezondere leefomgeving. Ze pleiten ervoor om sneller concrete maatregelen uit te proberen. Dat hoeft niet altijd met grote en dure projecten. Zo kunnen gemeenten tijdelijk een straat afsluiten met plantenbakken, extra zitplekken creëren of een fietspad uitproberen voordat een definitieve beslissing wordt genomen.

Deze aanpak, ook wel tactical urbanism genoemd, maakt het mogelijk om te onderzoeken wat in de praktijk werkt en hoe bewoners reageren. De boodschap van Arcadis is duidelijk: een gezonde stad ontstaat niet vanzelf. Daarvoor moeten gemeenten keuzes maken over hoe ze de beperkte openbare ruimte verdelen.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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