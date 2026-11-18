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Stelling van de dag: ‘Het is belachelijk als een basisverzekering meer dan 2000 euro kost’

Wie volgend jaar een zorgverzekering heeft, gaat daar flink meer voor betalen. Twee op de drie basisverzekeringen kosten in 2027 namelijk meer dan 2000 euro per jaar. De gemiddelde maandpremie stijgt fors. Verzekerden betalen gemiddeld bijna 15 euro per maand meer dan dit jaar.



De gemiddelde premie stijgt met 9,4 procent. Verzekerden betalen daardoor volgend jaar gemiddeld ruim 173 euro per maand voor hun basisverzekering. Op jaarbasis komt dat neer op ruim 2077 euro. Wie zorg nodig heeft, moet mogelijk ook nog het verplichte eigen risico betalen.

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