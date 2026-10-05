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KPN waarschuwt: 4 op de 10 60-plussers weten niet zeker of een verdacht bericht echt is

Uit onderzoek van KPN blijkt dat 4 op de 10 60-plussers niet zeker weten of ze een verdacht bericht zouden herkennen. Daarom organiseert KPN op 8 oktober, de Dag van de Digitale Weerbaarheid, gratis hulp. Want is dat appje van je bank eigenlijk wel echt?

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Bezoekers kunnen op 24 inlooplocaties zonder afspraak terecht met vragen over bijvoorbeeld phishing, verdachte berichten, sterke wachtwoorden en de beveiliging van accounts. Hoewel het initiatief zich onder meer richt op ouderen, zijn mensen van alle leeftijden welkom.

Een op de drie 60-plussers kreeg te maken met online oplichting

Dat er behoefte is aan hulp, blijkt ook uit de ervaringen van ouderen zelf. Een op de drie 60-plussers (36 procent) kreeg volgens het onderzoek in de afgelopen twaalf maanden te maken met online oplichting of een poging daartoe. In 64 procent van die gevallen ging het om phishing. Ouderen geven bovendien vaker aan behoefte te hebben aan hulp bij digitale zaken. Dat geldt voor 30 procent van de 60-plussers, tegenover 16 procent van de mensen onder de 30.

Online fraude beperkt zich overigens niet tot ouderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kreeg in 2025 17 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder te maken met een online delict of incident. Dat komt neer op ongeveer 2,5 miljoen mensen. Online oplichting en fraude kwamen daarbij het vaakst voor.

AI maakt phishingberichten moeilijker te herkennen: taalfouten verdwijnen

Internet is inmiddels onmisbaar voor allerlei dagelijkse zaken, van internetbankieren en overheidsdiensten tot contact met familie en vrienden. Tegelijkertijd worden de trucs van online oplichters steeds geraffineerder. Door het gebruik van kunstmatige intelligentie kunnen bijvoorbeeld phishingmails en andere nepmeldingen overtuigender worden opgesteld. Taalfouten of vreemde formuleringen, die vroeger een duidelijke waarschuwing konden zijn, hoeven daardoor niet meer aanwezig te zijn.

Tijdens de inloopmomenten kunnen bezoekers daarom ook een concrete situatie voorleggen. Denk aan een verdacht mailtje of appje, een onverwacht betaalverzoek of twijfel over de beveiliging van een account. Vrijwilligers helpen niet alleen met de betreffende vraag, maar leggen ook uit waarop iemand zelf kan letten als zich later opnieuw zo’n situatie voordoet. „Digitale diensten moeten het dagelijks leven makkelijker maken, niet ingewikkelder”, zegt Marieke Snoep, verantwoordelijk voor de Consumentenmarkt en lid van de Raad van Bestuur van KPN. „Iedereen is welkom. Zo zorgen we ervoor dat meer mensen hun digitale zaken veilig en zelfstandig kunnen regelen.”

Op 8 oktober kun je op 24 locaties gratis hulp krijgen bij online oplichting

De inloopmomenten zijn op donderdag 8 oktober bij 24 geselecteerde KPN-winkels en SeniorWeb-locaties verspreid door Nederland. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Ook op de andere donderdagochtenden in oktober worden inloopmomenten gehouden, van 10.00 tot 12.00 uur.

Wie liever vanuit huis meer leert over online oplichting, kan het webinar Slimmer dan de oplichter bekijken. Daarin leggen experts van KPN, de politie en SeniorWeb uit hoe online oplichting werkt, hoe je fraude kunt herkennen en wat je kunt doen als je een bericht niet vertrouwt.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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