Zorgt koffie voor paniekaanvallen? Dit zegt nieuw onderzoek

Voor veel mensen is koffie een vast onderdeel van de dag. Maar wat als je gevoelig bent voor angst of voor paniekaanvallen?

Nieuw onderzoek geeft een geruststellend antwoord: een normale hoeveelheid cafeïne lijkt geen paniekaanvallen uit te lokken.

Angststoornis en de angst voor triggers

Mensen met een angststoornis krijgen plotselinge, intense angstaanvallen, vaak gepaard met lichamelijke klachten zoals hartkloppingen, duizeligheid en benauwdheid. Die ervaringen zorgen er regelmatig voor dat ze bepaalde situaties vermijden, uit angst dat een aanval opnieuw optreedt.

Juist daarom wordt cafeïne vaak afgeraden. Het idee: het zou angstklachten kunnen verergeren. Maar dat advies blijkt mogelijk te streng.

Zoveel kopjes koffie kun je drinken

Onder leiding van onderzoeker Johanna M Hoppe van de Uppsala University in Zweden werd gekeken naar het effect van een ‘normale’ dosis cafeïne, vergelijkbaar met ongeveer anderhalve kop koffie.

De conclusie: die hoeveelheid zorgde niet voor een toename in ervaren angst, zowel bij mensen met een angststoornis als bij deelnemers zonder klachten.

Lichaam reageert wel op cafeïne

Toch gebeurde er wel iets in het lichaam. De cafeïne zorgde tijdens het onderzoek voor meer fysieke alertheid, bijvoorbeeld een verhoogde zweetreactie. Dat wijst op een actiever stresssysteem, maar vertaalde zich niet naar meer angstgevoelens. Deelnemers merkten hun lichamelijke signalen wel meer op, maar raakten daardoor niet direct in paniek.

Waar cafeïne wél effect op had, was gedrag. In een test waarbij deelnemers moesten kiezen tussen ‘veilige’ en ‘spannende’ opties, kozen ze onder invloed van cafeïne vaker voor de veilige weg.

Met andere woorden: ze vermeden sneller ongemak. Dat gold voor zowel mensen met als zonder angststoornis.

Wat betekent dit voor je dagelijkse kop koffie?

De uitkomsten suggereren dat een standaard kop koffie voor de meeste mensen met angstklachten geen directe trigger is voor paniek. Dat betekent dat volledig stoppen met cafeïne niet altijd nodig is.

Wel kan het invloed hebben op hoe je met spannende situaties omgaat. Zeker bij therapieën waarbij juist blootstelling aan angst centraal staat, kan dat een rol spelen.

Een geruststellende boodschap dus voor koffiedrinkers: een bescheiden dosis cafeïne lijkt veilig, ook bij angstklachten. Maar merk je dat je situaties sneller uit de weg gaat na je cappuccino? Dan kan een kopje decaf geen kwaad.

