Kwart Nederlanders checkt stiekem telefoon partner: ‘Creëert een vals gevoel van vertrouwen’

Hoewel veel stellen open zijn over hun telefoon(gebruik), kijkt een opvallend grote groep toch stiekem mee. Zo geeft 27 procent van de Nederlanders toe weleens zonder medeweten in de telefoon van hun partner te hebben gekeken.

Dat blijkt uit onderzoek van ThePhoneLab.

Toegang tot telefoon is de norm

In Nederlandse relaties lijkt vertrouwen de standaard. Zo zegt 67 procent dat hun partner de toegangscode van hun telefoon kent en vindt 62 procent het prima om elkaars telefoon te gebruiken.

Toch wringt het: evenveel mensen (27 procent) vermoedt dat hun partner ook weleens stiekem (mee)kijkt. Daarnaast houdt bijna 1 op de 10 Nederlanders het gedrag van hun partner op sociale media actief in de gaten, bijvoorbeeld via likes en volgers.

Vals gevoel van controle

Volgens relatietherapeut Vanessa Muyldermans is dat gedrag goed te verklaren. „Codes worden vaak gedeeld als het goed gaat in een relatie. Maar bij onzekerheid gaan mensen eerder extern zoeken naar antwoorden, bijvoorbeeld door een telefoon te checken.”

Dat werkt volgens haar meestal averechts. „Je creëert een vals gevoel van controle en vermijdt het echte probleem. Op de lange termijn kan dat juist voor meer wantrouwen zorgen.”

Van jong tot oud: iedereen spiekt weleens in elkaars telefoon

Opvallend is dat het gedrag voorkomt in vrijwel alle leeftijdsgroepen. Onder Nederlanders tot 60 jaar geeft zo’n 30 procent toe weleens te hebben gesnuffeld in de telefoon van hun partner.

Volgens Boris Blijham, oprichter van ThePhoneLab, zegt dat iets over hoe we met privacy omgaan. „Wat op je telefoon staat, is vaak persoonlijker dan wat in je nachtkastje ligt. Toch gaan we er vaak vanuit dat we alles van elkaar weten.”

Respecteren van elkaars privacy

Maar hoeveel privacy is logisch, eerlijk of verwacht in een gezonde relatie? Volgens psycho- en relatietherapeut April Eldemire is het respecteren van elkaars privacy belangrijk, legde ze eerder al een keer aan Psychology Today uit. „Niemand mag ooit het gevoel hebben dat hij of zij elke gedachte, elk stukje van zijn persoonlijke geschiedenis of elke interactie met zijn partner móét delen.”

De relatietherapeut ziet in haar praktijk regelmatig dat koppels zich afvragen wat ‘normaal’ is als het gaat om privacy en telefoongebruik. Volgens Eldemire hoef je in een respectvolle en betrouwbare relatie echt niet alles met elkaar te delen. „Geen van beiden mag ooit het gevoel krijgen dat ze hun betrouwbaarheid moeten bewijzen door elk wachtwoord, elke digitale actie of anderszins te delen”, aldus de psychotherapeut.

