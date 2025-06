Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Goed nieuws voor koffiedrinkers: je leeft mogelijk langer door cafeïne

Een bakkie koffie in de ochtend doet meer dan je wakker maken. Onderzoekers van de Queen Mary University in Londen hebben ontdekt dat cafeïne een oeroud verdedigingsmechanisme in je cellen activeert.

En dat zou kunnen verklaren waarom koffiedrinkers vaak gezonder oud worden.

Cafeïne helpt verdedigingsmechanisme aan te zetten

De wetenschappers onderzochten hoe cafeïne precies werkt op celniveau. Eerder ontdekten ze al dat het stofje invloed heeft op een belangrijke groeiregelaar in cellen. Maar uit hun nieuwste onderzoek blijkt dat cafeïne nog dieper ingrijpt: het activeert AMPK, een soort interne brandstofmeter van de cel.

„Als je cellen weinig energie hebben, schakelt AMPK in om ze te helpen overleven”, legt onderzoeker Charalampos Rallis uit. „Onze studie toont aan dat cafeïne dat proces helpt aanzetten.”

AMPK is geen onbekende in de medische wereld. Het is ook het aangrijpingspunt van het bekende diabetesmedicijn metformine, dat momenteel wordt onderzocht vanwege de mogelijke levensverlengende werking. Cafeïne lijkt dus op een vergelijkbare manier het verouderingsproces te beïnvloeden.

Ontdekking opent nieuwe deuren

Het onderzoek werd uitgevoerd op gistcellen, die verrassend veel overeenkomsten vertonen met menselijke cellen. Door de cellen bloot te stellen aan cafeïne, zagen de wetenschappers veranderingen in de manier waarop de cellen groeiden, dna repareerden en met stress omgingen. Dat zijn allemaal processen die samenhangen met ouder worden en ziekte.

Volgens mede-onderzoeker John-Patrick Alao opent de ontdekking nieuwe deuren: „We begrijpen nu beter waarom koffie vaak in verband wordt gebracht met een langere levensduur. En misschien kunnen we dat effect in de toekomst zelfs gericht nabootsen, via voeding, leefstijl of nieuwe medicijnen.”

Dus die ochtendkoffie? Die is misschien niet alleen goed voor je concentratie, maar ook voor je cellen.

