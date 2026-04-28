Vakantiegeld 2026: dit bedrag krijg je netto per inkomen

Nog een paar dagen en dan breekt mei aan, ook wel bekend als ‘vakantiegeld-maand’. Voor sommige Nederlanders is het ontvangen van dat bedrag bittere noodzaak, anders komen ze gewoon niet rond. Maar hoeveel geld krijg je nou eigenlijk?

Vakantiegeld bedraagt 8 procent van je bruto salaris en wordt berekend over de periode juni tot en met mei. Bij de meeste werkenden wordt het in de laatste week van mei overgemaakt, al dan niet samen met het reguliere salaris. Ook niet-werkenden krijgen een extraatje, want als uitkeringsgerechtigde ontvang je in deze maand 5 procent vakantiegeld bovenop je bijstandsuitkering.

Bruto maandloon Netto vakantiegeld (met loonheffingskorting) €1500 €1350 €2000 €1250 €2500 €1400 €3000 €1650 €3500 €1650 €4000 €1900 €4500 €2100 Bron: Nibud

In 2026 krijgen mensen met een lager salaris (tot 38.883 euro bruto per jaar) iets meer vakantiegeld dan vorig jaar. Verdien je meer, dan valt het vakantiegeld juist iets lager uit. Ook kabinet-Jetten I draaide aan de knoppen van de inkomstenbelasting, waardoor lage inkomens iets minder belasting over hun vakantiegeld afdragen en hoge inkomens iets meer.

Een bijstandsuitkering bedraagt in 2026 1331,42 euro netto per maand. Het vakantiegeld is in dit geval 5 procent over het netto inkomen, wat neerkomt op ongeveer 760 euro.

Vakantiegeld beleggen

Vakantiegeld werd in de jaren 50 ingevoerd om de werkende man te laten meedelen in de welvaartsgroei, door hem jaarlijks met een zak geld op vakantie te sturen. Steeds meer mensen beleggen dat geld, maar hoeveel levert het je op? Dat zochten we vorig jaar voor je uit.

