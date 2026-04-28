Relatie onder druk na eerste kind: dit blijkt de grootste boosdoener

Een baby krijgen is voor veel stellen een droom, maar het blijkt ook een flinke test voor de relatie. Nieuw onderzoek laat zien dat de tevredenheid in relaties vaak afneemt zodra stellen ouders worden.

Onderzoeker Matthias Pollmann-Schult analyseerde gegevens van duizenden koppels uit het Duitse familiepanel. Daaruit blijkt dat zowel mannen als vrouwen minder tevreden worden over hun relatie na de komst van een eerste kind.

Die daling is niet tijdelijk. Zelfs zes tot dertien jaar later ligt de relatie-tevredenheid gemiddeld nog lager dan vóór het ouderschap.

Minder verbinding in relatie

De belangrijkste oorzaak ligt niet bij praktische zaken, maar bij gedrag binnen de relatie. Nieuwe ouders krijgen vaker te maken met spanningen en conflicten. Tegelijkertijd neemt juist het positieve contact af.

Denk aan minder emotionele intimiteit, minder waardering en minder tijd voor elkaar. En juist die factoren blijken een grote invloed te hebben op hoe gelukkig mensen zich voelen in hun relatie.

Zwangerschap geeft juist een boost

Interessant detail: tijdens de zwangerschap ervaren veel stellen juist een tijdelijke stijging in relatiegeluk. Pas na de geboorte van het kind zet de daling in. Dat kan te maken hebben met de realiteit van slapeloze nachten, tijdsdruk en nieuwe verantwoordelijkheden die daarna volgen.

Vaak wordt gedacht dat een scheve verdeling van taken in huis een grote rol speelt. En inderdaad: vrouwen nemen na de geboorte vaker een groter deel van het huishouden en de zorg op zich.

Toch blijkt dat effect op de relatie verrassend klein. Voor mannen maakt het nauwelijks verschil. Bij vrouwen speelt het wel mee, maar het verklaart slechts een klein deel van de daling in tevredenheid.

Wat betekent dit voor je relatie?

De overgang naar ouderschap veroorzaakt veel veranderingen tegelijk. Nieuwe rollen, minder slaap, financiële zorgen en minder tijd voor sociale contacten kunnen allemaal druk zetten op een relatie.

Volgens het onderzoek zijn het vooral die combinatie van factoren en de impact op de onderlinge communicatie die het verschil maken.

De uitkomsten laten zien dat het normaal is dat je relatie verandert na de komst van een kind. Minder tevredenheid betekent niet automatisch dat het misgaat, maar wel dat er nieuwe uitdagingen ontstaan.

Vooral blijven investeren in communicatie, waardering en tijd samen lijkt cruciaal om die dip op te vangen.

Verschil kan groter zijn

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit Duitsland, een land met relatief goede ondersteuning voor ouders. In andere landen, waar minder hulp beschikbaar is, kunnen de effecten mogelijk nog sterker zijn.

De komst van een kind verandert veel, maar het zijn vooral de veranderingen in hoe partners met elkaar omgaan die de relatie beïnvloeden. Minder verbinding en meer conflict drukken het geluk, en dat kan jarenlang voelbaar blijven.

