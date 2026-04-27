De Spaarrekening van Jade (31): ‘Ik ben een beetje verslaafd aan geld uitgeven’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Jade, die wel spaart, maar het maandelijks net zo hard weer uitgeeft, vooral aan horeca.

Naam: Jade (31)

Werk: zelfstandig vormgever

Woonsituatie: samenwonend, dochter van 3

Netto inkomen: ‘Wisselend, rond de 3000 euro’

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment is dat ongeveer 2000 euro. Dat voelt als een kleine buffer, maar stabiel is het allerminst. Ik haal er namelijk geregeld weer wat geld van af.”

Ben je blij met dat bedrag?

„Eigenlijk niet. Kijk, het is fijn dat er iets op staat, dat geeft wel een soort ‘basisgevoel’ van veiligheid, maar het is te weinig voor iemand die werkt als zelfstandig ondernemer. Ik wéét dat ik meer spaargeld zou moeten opbouwen, alleen lukt het me nog niet om echt van mijn spaarrekening af te blijven en dat bedrag structureel te laten groeien.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Die is best wisselend en soms onrustig. Het voordeel is dat ik genoeg werk en inkomsten heb, maar het geld stroomt er dus net zo makkelijk weer uit. Dat schuurt, natuurlijk, ja. Vooral omdat ik weet hoe belangrijk stabiliteit is voor later.”

Hoe veel spaar je per maand?

„Dat verschilt behoorlijk. Soms lukt het om 300 tot 500 euro te sparen, maar er zijn ook maanden dat er uiteindelijk niets overblijft omdat ik weer geld terugboek van mijn spaarrekening. Door die schommelingen blijft er weinig hangen, vooral omdat mijn horeca-uitgaven snel oplopen. Ik heb er een handje van om in een cafeetje te gaan zitten werken, en me de hele dag te laten voorzien van koffie, thee, fris en broodjes. Ik ben eigenlijk een beetje verslaafd aan geld uitgeven, want ook kleine hebbedingetjes kan ik niet laten liggen als ik in een winkel ben.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja dus, vaak zo’n 100 tot 250 euro. Soms loopt dat in korte tijd zelfs op tot zo’n 1000 euro. Op dat moment voel ik er niet zoveel bij en kan ik het voor mezelf rechtvaardigen, maar achteraf baal ik ervan. Het sparen begint steeds weer opnieuw.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Gelukkig niet. Ik hou alles netjes bij en sta nergens rood, dus dat geeft rust. Maar ik maak me soms wel druk over dat mijn buffer niet snel genoeg groeit. Zeker als er onverwachte kosten komen, wil ik meer zekerheid hebben dan nu.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Nou ja, aan horeca dus. En aan alles wat met buitenshuis werken te maken heeft: koffie, lunches, kleine uitgaven tussendoor. Vorige week was ik bijvoorbeeld drie keer gaan lunchen voor in totaal zo’n 120 euro. In één week. Daar voelde ik me best schuldig over.”

Dat schuldgevoel komt steeds terug, of niet?

„Ja, misschien ook nu ik moeder ben. Ter illustratie: mijn dochter van 3 zei laatst dat ze ‘naar de winkel wilde om spullen te kopen’. Dat kwam wel binnen, het was alsof ik in de spiegel keek. Onbewust geef ik het dus al door.”

Wat zou je aan je financiële situatie willen veranderen?

„Meer structuur en rust, minder impulsief geld uitgeven en beter vasthouden aan een vast spaarbedrag per maand. En bewuster omgaan met het feit dat ik vaak buitenshuis werk, want daar zit voor mij de meeste verleiding. Makkelijk is het niet, maar het moet anders – juist ook met het oog op mijn dochter en de toekomst.”

Wat is je beste financiële tip?

„Als ik dat eens wist, ik ben er voor zelf nog niet eens uit! Maar ik wil mezelf wel wat beter gaan begrenzen. Misschien door mezelf een vast maandbudget op te leggen voor lunchen buiten de deur. En toch maar wat vaker thuis werken, hoe saai ik dat soms ook vind. Ook een gedachtegang: investeren in een goede koffiemachine, haha – dan is de verleiding om een lekkere kop koffie buiten de deur te halen, misschien ook minder groot.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

