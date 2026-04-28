Verenigde Arabische Emiraten stappen uit oliekartel OPEC

A picture shows a partial view of the Msaffah industrial district in the Emiarti capital Abu Dhabi on January 17, 2022. Three people were killed in a suspected drone attack that set off a blast and a fire in Abu Dhabi today, officials said, as Yemen's rebels announced military operations in the United Arab Emirates. Two Indians and a Pakistani died as three petrol tanks exploded near the storage facility of oil giant ADNOC, while a fire ignited in a construction area at Abu Dhabi airport. AFP
De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben aangekondigd uit oliekartel OPEC te stappen. Ook wil het land geen deel meer uitmaken van de maandelijkse gesprekken van OPEC+, waarbij naast de grote olieproducerende OPEC-landen ook bondgenoot Rusland aan tafel zit.

De VAE is al sinds de jaren zestig lid van OPEC. De onverwachte stap komt nadat het land, een bondgenoot van de Verenigde Staten, andere Arabische landen had bekritiseerd omdat ze niet genoeg zouden doen om het land te beschermen tegen de talloze Iraanse aanvallen van de laatste tijd.

Het besluit lijkt een zware klap te zijn voor de oliehegemonie van Saudi-Arabië, dat in de olieclubs een leidende rol heeft. Maar het vertrek van de VAE uit OPEC betekent een grote overwinning voor de Amerikaanse president Donald Trump, die de organisatie ervan heeft beschuldigd „de rest van de wereld op te lichten” door olieprijzen kunstmatig hoog te houden.

Wat precies de gevolgen van het besluit van de VAE zijn, is nog niet exact te zeggen. „Hoewel de effecten op korte termijn beperkt kunnen zijn vanwege de aanhoudende verstoringen in de Straat van Hormuz, is het gevolg op langere termijn een structureel verzwakte OPEC”, heeft een analist van marktonderzoeker Rystad gezegd tegen persbureau Reuters.

