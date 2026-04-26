Joline (29) in Ex-treem gênant: ‘Hij wilde dat ik ontslag nam om huisvrouw te worden’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Joline (29), die dacht een leuke, ambitieuze man te hebben ontmoet, tot hij ineens wilde dat ze ontslag nam. „Alsof mijn carrière er ineens niet meer toe deed.”

Joline (29): „Ik leerde mijn ex op een festival in Amsterdam kennen. Tijdens het schuilen voor de regen raakten we aan de praat. Ik zag het direct: hij was charmant, zelfverzekerd en wist precies wat hij wilde, tenminste, dacht ik toen. We wisselden nummers uit en niet veel later gingen we op date.

Het kon niet beter. Ik had niet alleen een leuke man leren kennen, ook had ik net een mooie stap gemaakt in mijn carrière. Ik werkte er al jaren naartoe en was eindelijk op een plek waar ik écht blij van werd. Nieuwe verantwoordelijkheden, leuke collega’s en vooral: het gevoel dat ik ergens naartoe werkte.

Ontslag nemen

De eerste maanden van het daten waren leuk. We zagen elkaar vaak, gingen uit eten, bleven bij elkaar slapen en het voelde alsof het langzaam serieuzer werd. Hij was zorgzaam en attent, en ik had het idee dat hij trots was op wat ik deed. Maar na een maand of vijf begon hij het steeds vaker te hebben over de toekomst. Over samenwonen, over later en over hoe hij zijn leven voor zich zag. In eerste instantie vond ik dat alleen maar leuk. Totdat hij het steeds concreter begon te maken.

Op een avond zaten we samen op de bank en begon hij er weer over. Dat hij graag wilde samenwonen en dat hij het echt serieus met me zag zitten. Ik voelde me gevleid, tot hij er iets achteraan zei wat alles veranderde. ‘Maar dan moet je ontslag nemen van je werk’, zei hij. Ik dacht eerst dat hij een grap maakte, ik lachte zelfs nog. Maar hij keek me serieus aan. Hij meende het.

Traditionele relatie

Hij begon uit te leggen dat hij een traditionele relatie voor zich zag. Dat hij wilde werken en dat zijn partner thuis zou zijn. Voor het huishouden en later voor de kinderen. ‘Dat is hoe het hoort’, zei hij. ‘Dan heb je rust en duidelijkheid.’

Ik wist even niet wat ik moest zeggen. Dit was totaal niet wie ik was. Ik had juist zo hard gewerkt om te komen waar ik nu was, waarom zou ik dan ontslag nemen? Mijn werk gaf me energie, zelfstandigheid en plezier. En hij verwachtte dat ik dat allemaal zou opgeven? Hierover was hij eerder nog nooit begonnen, anders had ik het allang afgekapt. Ik vroeg hem nogmaals of hij dat echt meende en of hij serieus dacht dat ik mijn baan zou opzeggen om thuis te zitten. Hij knikte. Voor hem was het geen discussie, maar een voorwaarde.

Afknapper

Vanaf dat moment keek ik heel anders naar hem. Ik was totaal afgeknapt op hem. Alles wat ik eerst aantrekkelijk vond, zijn zelfverzekerdheid en zijn duidelijke visie, voelde ineens beklemmend.

Na nóg een gesprek over dat onderwerp wist ik genoeg. Dit ging nooit werken. Ik wil een partner die me stimuleert, die trots is op wat ik doe en die naast me staat, niet iemand die verwacht dat ik mezelf kleiner maak zodat hij zich groter kan voelen. Ik heb het uitgemaakt. Hij begreep er maar weinig van en zei dat andere vrouwen een ‘moord’ zouden doen voor zo’n toekomst en direct ontslag zouden nemen. Maar voor mij was het juist het tegenovergestelde. Het voelde als een toekomst waarin ik mezelf kwijt zou raken. En dat was het me absoluut niet waard.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

