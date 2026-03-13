Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Groot onderzoek: zoveel kopjes koffie per dag zijn mogelijk goed voor je mentale gezondheid

Wie graag koffie drinkt, heeft mogelijk nog een extra reden om dat te blijven doen. Uit een groot internationaal onderzoek blijkt dat twee tot drie kopjes koffie per dag samenhangen met een lagere kans op depressie en angststoornissen.

De studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Affective Disorders, analyseerde gezondheidsgegevens van ruim 460.000 volwassenen. De deelnemers werden gemiddeld meer dan dertien jaar gevolgd.

Onderzoek onder honderdduizenden mensen

De onderzoekers gebruikten een grote Britse gezondheidsdatabase met medische en genetische gegevens van ongeveer een half miljoen mensen. Voor de analyse werden uiteindelijk 461.586 volwassenen tussen de 40 en 69 jaar meegenomen.

Aan het begin van het onderzoek gaven deelnemers aan hoeveel koffie zij gemiddeld per dag drinken en welk type koffie zij meestal kiezen, zoals oploskoffie, gemalen koffie of cafeïnevrije koffie.

Daarna volgden onderzoekers de deelnemers jarenlang via nationale gezondheidsregisters om te zien wie later een stemmingsstoornis, zoals depressie, of een stressstoornis ontwikkelde.

In de onderzoeksperiode werden ruim 18.000 nieuwe gevallen van stemmingsstoornissen en meer dan 18.500 stressstoornissen geregistreerd.

Twee tot drie kopjes koffie lijkt de ‘sweet spot’

De analyse liet zien dat er een duidelijk patroon bestaat tussen koffieconsumptie en mentale gezondheid. Mensen die twee tot drie kopjes koffie per dag drinken, hadden de laagste kans op het ontwikkelen van zowel stemmings- als stressstoornissen.

Bij mensen die geen koffie drinken, lag het risico hoger. Maar ook veel koffie drinken bleek niet per se beter. Vanaf ongeveer vijf kopjes koffie per dag verdween het beschermende effect. Bij zeer hoge consumptie begon het risico op stemmingsproblemen zelfs weer toe te nemen.

Type koffie maakt verschil

De onderzoekers keken ook naar verschillende soorten koffie. Zowel oploskoffie als gemalen koffie volgden hetzelfde patroon: de voordelen waren het duidelijkst bij een matige consumptie van twee tot drie kopjes per dag.

Bij cafeïnevrije koffie werd geen duidelijk verband gevonden met mentale gezondheid. Dat wijst erop dat cafeïne of stoffen die met cafeïne samenhangen mogelijk een rol spelen in het effect.

Mogelijke verklaring in het lichaam

Koffie bevat meer dan duizend verschillende chemische stoffen, waaronder antioxidanten die schade aan cellen kunnen beperken. Volgens de onderzoekers zouden deze stoffen kunnen bijdragen aan een lagere mate van ontsteking in het lichaam.

Chronische ontsteking wordt in eerdere studies in verband gebracht met depressie. In de dataset zagen onderzoekers dat koffiedrinkers gemiddeld lagere niveaus van bepaalde ontstekingsmarkers in hun bloed hadden. Ook kan cafeïne invloed hebben op hersenreceptoren die betrokken zijn bij alertheid en stemming.

Te veel koffie kan averechts werken

De studie laat ook zien dat een hogere inname niet automatisch beter is. Grote hoeveelheden cafeïne kunnen juist stresshormonen, zoals cortisol, verhogen. Dat zou kunnen verklaren waarom het effect van koffie omslaat bij een consumptie van meer dan vijf kopjes per dag.

Een andere opvallende uitkomst is dat het beschermende effect van koffie sterker leek bij mannen dan bij vrouwen. Waarom dat zo is, is nog niet helemaal duidelijk.

De onderzoekers onderzochten ook genetische verschillen in hoe mensen cafeïne verwerken. Sommige mensen breken cafeïne snel af, terwijl dat bij anderen veel langzamer gebeurt. Die genetische verschillen bleken echter nauwelijks invloed te hebben op het verband tussen koffie en mentale gezondheid.

Studie toont verband, geen direct bewijs

De onderzoekers benadrukken dat het om een observationele studie gaat. Dat betekent dat er een verband is gevonden, maar dat nog niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat koffie zelf de oorzaak is.

Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat mensen met mentale klachten minder koffie drinken, of dat andere leefstijlfactoren meespelen. Toch suggereert het onderzoek dat een matige hoeveelheid koffie goed kan passen binnen een gezonde levensstijl. Twee tot drie kopjes per dag lijkt daarbij voor veel mensen de gunstigste hoeveelheid.

