De Financiële fout van Yara (29): ‘Spaarde samen met zes vriendinnen voor een droomreis, maar er ontstond ruzie’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Yara (29), die samen met haar vriendinnen spaarde voor een droomreis, maar uiteindelijk met lege handen achterbleef. Nicole van Roekel van spaar- en beleggingsplatform Raisin geeft tips.

Yara (29): „Het idee ontstond tijdens een etentje: met z’n allen naar Zuid-Afrika gaan. Een droomreis. Safari, Kaapstad en wijnhuizen: we zagen het helemaal voor ons. We waren met zeven vriendinnen en iedereen was meteen enthousiast. Eén van de meiden stelde voor om het slim aan te pakken: een aparte spaarrekening openen waar we allemaal elke maand geld naartoe zouden overmaken. Zo hadden we een duidelijk potje en kwamen we niet in de verleiding om het uit te geven.

Zij opende die rekening op haar naam en wij maakten elke maand 250 euro over. Een jaar lang ging dat goed. Er was geen gedoe en iedereen betaalde netjes. In totaal had ik zelf 3000 euro gespaard en de pot was flink gegroeid. We begonnen al voorzichtig te kijken naar tickets en accommodaties. Het voelde echt alsof die reis er ging komen.

Sfeer en droomreis verpest

Maar toen ging het mis. In de groep ontstond ineens enorme ruzie. Wat er precies gebeurde? Het kwam erop neer dat de vriendin die de rekening beheerde, achter de rug van een ander om contact had gezocht met haar vriend. Dat liep compleet uit de hand. Het vertrouwen was weg en de sfeer was helemaal verpest.

Binnen no time viel de groep uit elkaar. Appjes werden genegeerd, er ontstonden kampen en die droomreis? Die konden we wel vergeten. Niemand wilde nog met elkaar op vakantie.

Geld vasthouden

We gingen er vanuit dat we het spaargeld gewoon zouden terugkrijgen. Dat leek logisch, maar dat liep heel anders. De vriendin op wiens naam de rekening stond, hield het geld vast. Ze reageerde niet meer op berichtjes of mailtjes. Zelfs toen ik voor haar deur stond, deed ze niet open.

Ik baal ervan. Net zoals de andere meiden heb ik 3000 euro op die rekening staan. Geld waar ik een jaar lang elke maand voor heb gespaard. En nu kan ik er niet bij.

Halfjaar verder

We zijn inmiddels een halfjaar verder en ik heb nog steeds geen cent teruggezien. Ze reageert gewoon nergens meer op. Ik baal er enorm van. Niet alleen omdat die reis niet doorging, maar vooral omdat mijn geld nu vaststaat op een rekening waar ik geen controle over heb. Ik overweeg zelfs om juridische stappen te nemen om het terug te krijgen, want dit voelt gewoon niet eerlijk.”

Tips van Nicole van Raisin

Nicole van Roekel van Raisin is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Het verhaal van Yara is een pijnlijk voorbeeld van hoe goed vertrouwen binnen een vriendengroep mis kan gaan. Yara en haar vriendinnen dachten slim te zijn door één centrale rekening te gebruiken, maar in de praktijk hebben ze zichzelf hiermee buitenspel gezet. Als je geld overboekt naar een rekening die niet op jouw naam staat, geef je juridisch gezien de zeggenschap over dat bedrag weg aan de rekeninghouder.

Heel lastig

Hoewel het overduidelijk is dat het geld van haar en de overige vriendinnen afkomstig is, staat de rekening juridisch op naam van de vriendin die nu onbereikbaar is. Zonder schriftelijke afspraken of een contract is het heel lastig om de bewijslast te presenteren die nodig zou zijn voor een bank om geld terug te boeken.

Hopelijk is Yara’s verhaal een waarschuwing voor lezers van dit artikel die ook met vrienden willen sparen. Zorg ervoor dat het juridisch goed geregeld is en je niet voor dit soort onaangename verrassingen komt te staan.

Veilig sparen

Dat kan bijvoorbeeld met de Nederlandse app ‘Potje’. Iedereen kan geld in het potje storten, maar het staat niet op één naam. De rekening is juridisch afgeschermd en de deelnemende personen kunnen geld niet zomaar naar hun eigen privérekening sluizen zonder dat anderen dat zien. Zo spaar je transparant en veilig voor een gemeenschappelijk spaardoel.

Een betere tip is misschien nog wel om te kiezen voor individuele controle. Niet al het spaargeld op één hoop, maar ieder voor zich. Tegenwoordig kun je bij veel banken spaarpotjes aanmaken binnen je eigen omgeving. Maak een spaarpotje aan voor het spaardoel, update je vrienden regelmatig via een berichtje met hoe ver je bent en houd het geld onder controle totdat de gezamenlijke uitgave daadwerkelijk gedaan moet worden.”

Nicole van Roekel is goed onderlegd in geldzaken en is financieel copywriter bij spaarplatform Raisin. Nederlandse spaarders kunnen via dit platform gratis onbeperkt spaarrekeningen en spaardeposito’s openen bij banken in Europa tegen hoge spaarrentes.

