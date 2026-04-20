Beter slapen? Volgens nieuw onderzoek kan sporten helpen

Slecht slapen gaat vaak hand in hand met mentale klachten zoals angst en depressie. Toch ligt een oplossing mogelijk dichterbij dan gedacht: bewegen. Nieuw onderzoek laat zien dat regelmatig sporten kan helpen om beter te slapen én je mentaal fitter te voelen.

Slaapproblemen, zoals moeilijk in slaap vallen of vaak wakker worden, kunnen een flinke impact hebben op je functioneren. Ze zorgen niet alleen voor vermoeidheid overdag, maar hangen ook samen met psychische klachten. Wie eenmaal in die vicieuze cirkel zit, komt daar lastig uit. Slaapmedicatie kan helpen, maar kent ook nadelen, zoals bijwerkingen en afhankelijkheid.

Sporten als alternatief voor slaapmedicatie

Volgens onderzoekers van een Braziliaanse universiteit kan beweging een alternatief bieden voor slaapmedicatie. Eerder onderzoek liet al zien dat sporten helpt tegen angst en depressie, en ook de slaap kan verbeteren. In deze nieuwe studie werd gekeken naar het gecombineerde effect.

De onderzoekers analyseerden duizenden studies, maar hielden uiteindelijk zeven streng gecontroleerde onderzoeken over, met in totaal 336 deelnemers. Daaruit blijkt dat regelmatig bewegen een positief effect heeft op slaapkwaliteit, slapeloosheid én mentale klachten.

😴 Eén op de vier Nederlanders heeft moeite met slapen Veel mensen kampen met slaapproblemen. Uit cijfers van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ongeveer een op de vier Nederlanders moeite heeft met slapen. Een onderzoek van EenVandaag wees zelfs uit dat de helft van de Nederlanders regelmatig kampt met slapeloze nachten. Inslapen, doorslapen, slaap-apneu: er zijn heel wat soorten slaapproblemen, naast factoren die onze nachtrust kunnen verstoren.

Geen intensieve topsporter

Uit het onderzoek bleek dat je geen intensieve topsporter hoeft te zijn om resultaat te merken. Twee tot drie keer per week bewegen was al voldoende. Activiteiten varieerden van wandelen en hardlopen tot krachttraining, yoga en tai chi.

De effecten van sporten waren volgens de onderzoekers vergelijkbaar met die van cognitieve gedragstherapie, een veelgebruikte behandeling bij slaapproblemen. Een combinatie van beide zou mogelijk nog effectiever zijn.

Zone-training

Dat je geen topsporter hoeft te zijn om de vruchten te plukken van sporten, concludeerden andere onderzoekers eerder ook al. High-Intensity Interval Training, in het kort HIIT genoemd, verbetert je conditie zeker, maar als je streeft naar een langer, gezonder leven, kan het beter zijn om het tempo te matigen tijdens het sporten.

Zone-training is hiervoor bijvoorbeeld ideaal. „Zone-training betekent dat je sport op verschillende intensiteitsniveaus, gebaseerd op je hartslag”, legde personal trainer Warren Whitely uit aan The Times. „Je maximale hartslag bereken je grofweg met 220 min je leeftijd. Voor mij, 33 jaar, is dat 187 slagen per minuut. Het is geen perfecte methode, maar een goed uitgangspunt. Elke zone is een percentage van dat getal.”

