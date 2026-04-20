CJIB stapt naar Tweede Kamer: zelfs het bureau dat verkeersboetes int, vindt ze veel te hoog

‘Verkeersboetes zijn de laatste jaren zo hoog geworden dat ze geen recht meer doen aan de ernst van de overtreding’, schrijft het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in een verklaring. De politiek is nu aan zet, vindt de organisatie, die niet langer wil afwachten.

Daarom stapt CJIB-directeur Johan Bac deze week naar de Tweede Kamer. Hij wijst op de risico’s van de forse verhogingen van de verkeersboetes, vooral voor mensen die al in een kwetsbare positie zitten. Zo wil hij een verlaging van het drempelbedrag waarvoor mensen een betalingsregeling kunnen aanvragen.

Het gemiddelde boetebedrag is in de afgelopen jaren opgelopen van 75 euro naar 113 euro. Daar komt nog bij dat de verhogingen bij te laat betalen buitensporig zijn: plus 50 procent bij de eerste herinnering en plus 100 procent bij de tweede. Dit zijn de bedragen voor verkeersboetes in 2026.

Verhoging verkeersboetes bij te laat betalen

Het CJIB stelt voor om dezelfde verhogingen te gaan toepassen als in het strafrecht, waarin de eerste verhoging 20 euro is en de tweede 20 procent.

Want nu kan een verkeersboete van 100 euro zomaar uitgroeien tot eentje van 300 euro, bij twee keer niet op tijd betalen.

Alleen jaarlijkse inflatiecorrectie, wil CJIB

Daarbij wil het CJIB van de Tweede Kamer de toezegging dat de verkeersboetes niet verder worden verhoogd dan de jaarlijkse inflatiecorrectie. Dus geen beleidsmatige verhogingen meer, waardoor het gemiddelde boetebedrag zo uit de pan is gerezen.

